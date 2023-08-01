[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 99% من الوحدات في مشروعها "بيتش أويسيز" المكون من 712 وحدة، والذي يتألف من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين. ويعتبر هذا المشروع مجمعاً حيوياً متعدد الاستخدامات من مبنيين، ويقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق نشاطاً في الإمارة.

ويتميز "بيتش أويسيز" المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع، بوجود مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حمام السباحة الكبير الذي يحاكي شاطئ البحر، وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية جديدة تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة لضمان الراحة لجميع المقيمين.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "إن البيع السريع لمشروعنا "بيتش أويسيز"، يعتبر شهادة على تميزه. ونتطلع الآن إلى إطلاق بقية الوحدات التي احتفظنا بها لطرحها في المرحلة الأخيرة، والعمل على إنجازه بعد دراسته جيدًا، لاسيما وانه يعدّ مشروعاً استثنائياً، بعد أن صممناه بعناية لتلبية أنماط الحياة الفريدة لجيل الشباب اليوم".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو، وتحديداً على شارع حصة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، كما توفر موقعاً استراتيجياً يضمن سهولة الوصول بدرجة ممتازة إلى العديد من أبرز الوجهات في المدينة. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمرافق الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها الكثير. وتشمل قائمة المناطق الرئيسية المهمة القريبة منها حلبة دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية كرة القدم بدبي والحديقة الرياضية "سبورتس بارك" وأكاديمية آي سي سي للكريكيت وحديقة دبي المعجزة.

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