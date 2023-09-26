مليون متابع وأكثر من 20 مليون مشاهدة للمواد التوعوية عبر مواقع التواصل

96 % نسبة الوعي بقواعد الأمن والسلامة

25 % نسبة زيادة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة مقارنة بدورة العام الماضي

اسدلت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين أمس (الاثنين) الستار على النسخة الرابعة من الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي استهدفت محطات الوقود في كافة إمارات الدولة، محققة نتائج استثنائية تمثلت بتعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود بنسبة 98%، فيما شهد محور الالتزام بقواعد الأمن والسلامة زيادة 25% مقارنة بدورة العام الماضي.

ونجحت الحملة التي جاءت بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" – أدنوك للتوزيع، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات"، تحت شعار "خمسة لسلامتك"، في ترسيخ أهميتها ودورها في رفع مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح المركز الأول عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، بما تضمنته من مخرجات مهمة من أبرزها تقليل حوادث السير وحرائق السيارات في محطات الوقود، وانخفاض حوادث التحرك أثناء التعبئة إلى جانب انعدام حوادث التدخين في محطات الوقود، بالإضافة إلى اعتماد توحيد إشارات التنبيه في المحطات.

20 مليون مشاهدة

وسجلت الحملة تفاعلاً جماهيرياً لافتاً مع الرسائل التوعوية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاء الحملة، بهدف تعزيز التزام مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، لتبلغ نسبة الوعي بقواعد الأمن والسلامة 96 %، خاصة في ظل ما حظيت به الحملة من متابعة أكثر من مليون شخص وتسجيل 20 مليون مشاهدة للمواد التوعوية التي قدمتها الحملة على مدار شهرين من خلال 24 فيديو توعوي و20 منشور لمدة 2880 ساعة في مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات الوقود.

مكانة رائدة

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن الحملة نجحت في نسختها الرابعة في تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود ولعبت دور مهم في المساهمة بترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في السلامة والأمن، باعتبار أن السلامة في محطات الوقود تأتي ضمن عناصر منظومة الأمن وضمان السلامة للمجتمع، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة الوعي والالتزام المجتمعي بقواعد الأمن والسلامة، وتكامل الجهود الوطنية والتعاون البناء بين كافة الشركاء الاستراتيجيين للحملة وحرصهم على العمل وفق رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم أمناً وسلامة.

تعزيز مقومات السلامة

من جانبه أعرب سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن سعادته بالنجاحات التي حققتها الحملة لترسخ مكانتها كأحد أهم الحملات التوعوية على مستوى الدولة والمنطقة الداعمة لمقومات الأمن والسلامة في محطات الوقود، مشيراً إلى أن الحملة تميزت هذا العام بتسجيلها نتائج إيجابية على مستوى ارتفاع الوعي الوقائي والالتزام بمقومات الأمن والسلامة في محطات الوقود، مؤكداً أن الحملة جاءت ترجمة لجهود القيادة العامة للدفاع المدني في نشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، وتسخير كل المعارف والتقنيات والخبرات ودعم كافة المبادرات الوطنية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

نجاح وتميز

إلى ذلك أكد سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" أن الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود التي اختتمت نسختها الرابعة تحت شعار "خمسة لسلامتك" توافر لها كافة مقومات النجاح والتميز بفضل جهود اللجنة المشتركة للأمن والسلامة والتكامل والعمل المشترك بين كافة الشركاء الاستراتيجيين في الحملة، الأمر الذي ساهم في تمكين الحملة من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود، مؤكداً أن النجاحات التي تم تحقيقها تحفز مجموعة إينوك نحو مواصلة دعم الحملة في السنوات القادمة لتحقيق أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات.

نتائج نوعية

من جهته أشاد سعادة المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع" بالنتائج النوعية التي حققتها الحملة ولا سيما على صعيد تعزيز وعي مستخدمي محطات الوقود بالإجراءات الواجب اتخاذها في المحطات لضمان الأمن والسلامة وهو ما يمثل أحد أهم المرتكزات الرئيسية لتعزيز مؤشرات السلامة في محطات الوقود، مؤكداً أن "أدنوك للتوزيع" تضع صحة وسلامة موظفيها وعملائها ومرافقها في قائمة أولوياتها، وانطلاقاً من ذلك حرصت على بذل أقصى الجهود لضمان نجاح الحملة وتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود.

دور مهم

من جانبه أشار سعادة علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" إلى أن الحملة لعبت دور مهم في تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود، في ظل ما حققته من نتائج متميزة على صعيد رفع مستوى الوعي المجتمعي بالأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، وتعزيز التزام مستخدمي محطات الوقود بالتعليمات والإرشادات التي من شأنها المحافظة على سلامتهم، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني على جهودهما المبذولة في إنجاح الحملة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها.

أكثر من مليون سائق

ونجحت الحملة التي نظمتها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة خلال الفترة من 26 يوليو 2023 ولغاية 25 سبتمبر الجاري، في تعزيز وعي أكثر من مليون شخص من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات، بالإضافة إلى تسجيلها التزام تام من مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمان والسلامة والقواعد والسلوكيات الخمسة الصحيحة التي قدمتها الحملة لضمان السلامة والأمن في المحطات، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك والتأكد من إحكام إغلاق خزان الوقود.

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