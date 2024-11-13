الشركة تحقق الأرباح للربع الرابع على التوالي بالرغم من تأثيرات المطالبات الكبيرة لمرة واحدة جرّاء الأمطار غير المسبوقة في أبريل

دبي: أعلنت وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع ("وطنية" أو "الشركة")، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز WATANIA، اليوم عن تحقيق صافي الربح قبل الضريبة بقيمة 9.7 مليون درهم ضمن نتائجها المالية الأولية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

ارتفع صافي الربح قبل الضريبة إلى 9.7 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 6.6 مليون درهم على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي التحسن المستمر في أداء منتجات التأمين التكافلي الصحي.

انخفضت إيرادات التأمين التكافلي بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بسبب ضغط الاسعار على منتجات التأمين التكافلي على المركبات وأداء التأمين التكافلي على العقارات. وتم تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال الأداء الثابت للتأمين التكافلي العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة) واستمرار نمو محفظة التأمين التكافلي التقني.

انخفضت مصاريف التكافل بنسبة 12% على أساس سنوي، نتيجة التوجه المستمر لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.

تحسنت نسبة التكاليف التشغيلية المجمعة للشركة إلى ما يزيد بقليل عن 100% بالمقارنة مع 107% للفترة نفسها من عام 2023. والجدير بالذكر انه قبل تعديل هذه النسبة لأخذ بعين الاعتبار تأثير المطالبات لمرة واحدة الناتجة عن الظروف الجوية السيئة، كانت نسبة التكاليف التشغيلية المجمعة قد تحسنت بشكل كبير لتصل إلى 97% مع تحقيق أرباح اكتتاب بلغت 9 ملايين درهم للنصف الأول من العام.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة وطنية انترناشيونال القابضة "تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى إرساء أسس قوية تجلب قيمة طويلة الأجل للمساهمين وتحقيق نتائج إيجابية قوية. ويسرنا أن الشركة قد سجلت الأرباح للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 9.7 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة والظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات في أبريل الماضي.

وقد تحسّن الأداء التشغيلي بشكل ملحوظ في جميع شركاتنا التابعة منذ اكتمال الاندماج في عام 2022، مدعوماً بالقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تساعد في تخصيص الخدمات وتحسين استراتيجيات التسعير، بالإضافة إلى التركيز على التحسن المستمر في خدمة العملاء. وساهم ذلك، إلى جانب التخفيض الكبير في التكاليف وتبسيط الاجراءات في ترشيد العمليات التشغيلية ضمن مختلف خطوط التأمين التكافلي. وقد أثبتنا التزامنا بدعم عملائنا خاصة فيما بعد الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الإمارات في أبريل الماضي، حيث تكبدت شركات "وطنية للتكافل" خسائر بلغت أكثر من 200 مليون درهم بسبب دفع المطالبات لمرة واحدة الناتجة عنها".

كما حافظ الدخل الاستثماري على زخمه، مدعوماً بتحسن الأداء عبر جميع فئات الأصول، لا سيما الدخل الثابت والأسهم".

واختتم الظاهري قائلا: "نحن متفائلون بأن الأداء الثابت سيستمر لبقية السنة المالية رغم تأثيرات المطالبات المالية الكبيرة لمرة واحدة الناتجة عن الأمطار الغزيرة في التسعة أشهر الأولى. كما أننا واثقون بقدرة وطنية انترناشيونال القابضة على اغتنام فرص النمو المستقبلية في قطاع التأمين التكافلي داخل دولة الإمارات وخارجها".

أبرز النتائج التشغيلية (الربع الثالث من عام 2024):

عيّنت وطنية انترناشيونال القابضة شركة الرمز كابيتال كموفر سيولة لتحسين جودة وحجم عمليات تداول أسهم الشركة من خلال تنشيط دفتر الطلبات، وتقليل فروقات الأسعار بين العرض والطلب والحد من تقلباتها، مع زيادة حجم التداول لتقليل الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لسعر سهم الشركة.

وافقت وطنية انترناشيونال القابضة، بصفتها المساهم الوحيد في وطنية للتكافل العام ووطنية للتكافل العائلي، على تعيين أعضاء مجلسي إدارتهما الجديدين في سبتمبر 2024.

كما وافق مجلس إدارة وطنية انترناشيونال القابضة على تعيين أعضاء جدد في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بمن فيهم فضيلة الدكتور أشرف بن محمد هاشم والدكتور سالم علي آل علي ليحلوا محل الأعضاء السابقين الذين انتهت مدة عضويتهم.

ومن خلال شركاتها التابعة في قطاع التكافل، واصلت وطنية انترناشيونال القابضة بناء شراكات قوية وإطلاق العديد من الحملات لدعم المجتمع، بما في ذلك السلامة على الطرق والتبرع بالدم والتوعية بالصحة البدنية والذهنية. علاوةً على ذلك، تم إطلاق حملة توطين استهدفت الخريجين الاماراتيين الشباب لتشجيعهم على استكشاف الفرص ضمن الشركة وفي قطاع التكافل بشكل عام.

من جانبه، قال السيد جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لشركة وطنية انترناشيونال القابضة:"يعكس استقرار نتائجنا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أداء الشركة القوي في مختلف خطوط الأعمال. من الناحية التشغيلية، وبصفتنا المساهم الوحيد في شركات وطنية للتكافل، التي تمتلك حصة سوقية تبلغ 25% من سوق التكافل وتعتبر من بين أكبر عشر شركات تأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فقد تمكنا إلى حدٍ كبير من استيعاب الآثار المالية للمطالبات الكبيرة لمرة واحدة الناجمة عن الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في أبريل.

ولقد واجهنا هذا التحدي من خلال إنشاء مركز عمليات متخصص لمعالجة مطالبات التأمين التكافلي على المركبات والعقارات التي سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 75% و340% على التوالي عقب الأمطار الغزيرة في أبريل. وبالاضافة الى ادارة متطلبات هذا الحدث بسرعة وكفاءة فقد ساهم تعاطف فريقنا ودعمه للعملاء في خلق تجربة قيّمة سيكون لها فوائد طويلة الأجل على قدراتنا في التعامل مع المطالبات في المستقبل.

ونحن ما زلنا على المسار الصحيح من حيث التحسن المستمر في أداء قطاعي التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي العائلي (التأمين الإسلامي على الحياة) والتأمين التكافلي العام او التقني الذي حافظ على مساره الايجابي على الرغم من تأثير الأمطار الغزيرة لشهر أبريل الماضي.

كما واصلنا تعزيز قدراتنا على إدارة بيانات العملاء والسوق، مع تبسيط العمليات التشغيلية وضمان كفاءة البنية الأساسية لتحسين الأداء بشكلٍ أكبر في جميع المجالات. وقد حققنا تقدماً ملحوظا من خلال تطوير سنوفليك داتا ليك ومخزن البيانات وهي منصة مركزية جديدة تعكس احدث وافضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات والأعمال.

واختتم داتا بالقول: "لقد تمكنا نتيجة التحول المستدام للشركة من بناء أساس متين يعزز مكانتنا في السوق مع الحفاظ على مستويات ربحية ثابتة، واغتنام الفرص العديدة للنمو في قطاع التكافل".

نبذة عن شركة وطنية انترناشيونال القابضة:

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع هي كيانٌ مدرجٌ في سوق دبي المالي برأسمالٍ يقدر بـ 260 مليون درهمٍ إماراتي. تشكّلت الشركة بعد دمج مشغلَي تكافل رئيسيَّين في الدولة بما في ذلك الاستحواذ في عام 2020 من قبل دار التكافل على شركتي نور تكافل العام والعائلي واندماج دار التكافل في يوليو 2022 مع شركة وطنية تكافل (وطنية).

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع، هي شركةٌ استثماريةٌ قابضةٌ، غيرت اسمها في مارس من عام 2023 من دار التكافل ش.م.ع. وفي يوليو 2023، تم تغيّر رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي من [DARTAKAFUL] إلى [WATANIA] بعد استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة. ويقع المكتب الرئيسي للشركة في صالات العرض 2 في جبل علي بدبي.

وتعد وطنية انترناشيونال القابضة المساهم الوحيد في شركتين عاملتين: وطنية للتكافل العام (نور تكافل العامة ش.م.ع سابقًا) ووطنية للتكافل العائلي (نور للتكافل العائلي ش.م.ع سابقاً). حيث تقدم الشركتان العاملتان مجموعةً كاملةً من منتجات التكافل بما في ذلك منتجات التكافل العام والتأمين التكافلي الصحي والعائلي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركتان من مقدمي خدمات التكافل الرائدتين في الإمارات العربية المتحدة، وتديران مكاتب خدماتٍ كاملةً تقع في أبو ظبي وجبل علي في دبي وفروع بيزنس بوينت والقرق في ديرة وفي الشارقة.

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