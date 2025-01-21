يمكن للمسافرين الذين يتقدمون بطلباتهم من خلال هذه المنصة الآن تجاوز الانتظار في طوابير مكاتب الهجرة في جميع المطارات والموانئ البحرية الدولية بما في ذلك بالي وجاكرتا

يتيح الموقع المخصص https://indonesiavoa.vfsevisa.id استكمال طلب التأشيرة الإلكترونية لإندونيسيا عند الوصول

استكمال طلب التأشيرة الإلكترونية لإندونيسيا عند الوصول منصة شاملة وسهلة الاستخدام عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها من جميع أجهزة الكومبيوتر والهاتف المحمول

تقليل أوقات الانتظار في مكاتب الهجرة عند الوصول إلى إندونيسيا

توفر المنصة إمكانية الحجز الجماعي لوكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية

أطلقت شركة في إف إس جلوبال، أكبر شركة متخصصة في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، منصة إلكترونية جديدة لتقديم طلب تأشيرة الدخول الإلكترونية عند الوصول لإندونيسيا بطريقة بسيطة وسريعة، وذلك لتسهيل أعباء السفر على المسافرين وتعزيز السياحة الوافدة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. تتماشى هذه المنصة مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإندونيسية في تعزيز البنية التحتية والخدمات السياحية بهدف استقبال 14 مليون زائر في عام 2025.

أصبحت منصة التقديم للحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول لإندونيسيا الجديدة التي توفرها شركة في إف إس جلوبال متاحة لمواطني جميع الدول الـ 97 المؤهلة للحصول على هذه التأشيرة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسطنة عمان. يمكن للمسافرين الآن الاستمتاع برحلة أسرع وأكثر سلاسة عند تقديم طلب التأشيرة عبر منصة في إف إس جلوبال، وذلك من خلال إكمال العملية بأكملها عبر الإنترنت والحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول لإندونيسيا قبل السفر.

وعن هذه الخطوة قال جيتان فياس، الرئيس التنفيذي للتجارة ورئيس تطوير الأعمال لدى شركة في إف إس جلوبال: " بصفتنا شركة، فإننا نسعى باستمرار إلى الابتكار لتوفير تجربة تقديم طلبات التأشيرة بشكل سلس لعملائنا. إن إطلاق هذه المنصة المبتكرة والآمنة والسهلة الاستخدام لتأشيرة الدخول الإلكترونية عند الوصول لإندونيسيا، سيساهم بلا أدنى شك في تبسيط عمليات التأشيرة مما يجعلها أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة. ونظراً لأن إندونيسيا تعد وجهة سياحية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، فإننا نتطلع إلى مساعدة الزوار من 97 دولة لتسهيل دخولهم إلى هذه الدولة الرائعة من خلال هذه المنصة".

وفيما يلي أربع خطوات بسيطة لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول إلى إندونيسيا:

زيارة الموقع الإلكتروني https://indonesiavoa.vfsevisa.id / تقديم جميع المستندات المطلوبة دفع الرسوم المستحقة الحصول على تصريح وصول إلكتروني معتمد مسبقاً عبر البريد الإلكتروني قبل السفر

وبفضل الدفع عبر الإنترنت، بات بإمكان المسافرين الاستمتاع بتجربة دخول أكثر سلاسة وسرعة من خلال البوابات الإلكترونية أو مكاتب الهجرة.

ستضمن المنصة الجديدة التي توفرها في إف إس جلوبال لتقديم طلب التأشيرة الإلكترونية عند الوصول إلى إندونيسيا أن تكون جميع المستندات التي يقدمها المتقدمون مكتملة وخالية من الأخطاء. كما توفر تقنية التعرف الضوئي على الحروف التي ستمكن من ملئ تفاصيل المتقدمين تلقائياً، وبالتالي توفير الوقت والجهد للمتقدمين. كما ستوفر المنصة الجديدة أيضاً إمكانية الحجز الجماعي لصالح السفر التجاري والمؤتمرات.

وسيحصل المسافرون الذين يتقدمون بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول إلى إندونيسيا عبر شركة في إف إس جلوبال على بريد إلكتروني مخصص ودعم مباشر بسبع لغات - تتضمن الإنجليزية والمندرينية واليابانية والكورية والعربية والألمانية والفرنسية- لمساعدتهم في استفساراتهم. كما ستضيف في إف إس جلوبال المزيد من الدعم اللغوي في الوقت المناسب للأسواق الرئيسية.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة في إف إس جلوبال مكاتب مخصصة لإندونيسيا في مكاتبها في دبي ومومباي وشنغهاي، مع خطط لافتتاح مكتب آخر في أستراليا قريباً. تهدف شركة في إف إس جلوبال من خلال شبكتة مكاتبها الواسعة إلى الترويج لإندونيسيا في الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين وأستراليا وكوريا واليابان والشرق الأوسط.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 152 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 303 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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