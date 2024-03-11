نمو إيرادات العمليات المحلية بنسبة 7.3٪ وصافي أرباح العمليات المستمرة بنسبة 9.7٪

مسقط: أعلنت مجموعة الشركة العمانية للاتصالات عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتي شهدت نمواً ملحوظاً مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.7% في إيرادات المجموعة (بما في ذلك عمليات مجموعة زين) من 2682.8 مليون ريال عماني في نهاية عام 2022 إلى 2942.7 مليون ريال عماني. فيما نما صافي أرباح المجموعة بنسبة 13.1٪ من 278.9 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 315.5 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وبلغ صافي أرباح مجموعة عمانتل المنسوبة لمساهمي الشركة (بعد استبعاد حصص الأقلية) 74.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 91.3 مليون ريال عماني لعام 2022.

أداء العمليات المحلية لعمانتل:

وعلى مستوى العمليات المحلية، نمت إيرادات عمانتل (غير شاملة لإيرادات مجموعة زين) بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 606.5 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 565.5 مليون ريال عماني تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2022م مدفوعة بنمو إيرادات أعمال الجملة التي ارتفعت بمقدار 17.2 مليون ريال عماني وإيرادات بيع الأجهزة التي ارتفعت بمقدار 19.3 مليون ريال عماني. ونمت إيرادات التجزئة مدفوعة بشكل أساسي بنمو إيرادات الهاتف المتنقل آجل الدفع التي ارتفعت بنسبة 10.2٪ وإيرادات النطاق العريض الثابت التي ارتفعت بنسبة 4.2٪.

وبلغ صافي ربح العمليات المحلية خلال عام 2023م نحو 63.3 مليون ريال عماني مقارنة ب 85.7 مليون ريال عماني للفترة السابقة بانخفاض قدره 26.1٪. الجدير بالذكر بأن صافي الأرباح لعام 2022 تضمن مكاسب رأسمالية لمرة واحدة من بيع الأبراج بمبلغ 28 مليون ريال عماني (صافي الضرائب). وفي حالة استثناء هذه المكاسب الرأسمالية من أرباح عام 2022 ، فإن صافي الربح لعام 2023 شهد زيادة بنسبة 9.7٪ مقارنة بالعام السابق. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لاستقرار الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاهلاك (EBITDA) وانخفاض تكاليف التمويل.

أداء مجموعة زين:

بلغت إيرادات مجموعة زين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 2361.4 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 2129 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 10.9٪. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاهلاك 871.3 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.2٪ مقارنة بعام 2022م والتي بلغت 828.6 مليون ريال عماني. وبلغ صافي الربح 359.7 مليون ريال عماني مقارنة ب 276.5 مليون ريال عماني خلال العام السابق بزيادة قدرها 30.1٪ عن العام الماضي. وقد حققت العمليات الرئيسية في الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية والأردن نمواً كبيراً في الأرباح. فيما ساهم إكمال عملية بيع الأبراج خلال عام 2023م في كل من المملكة العربية السعودية والعراق في إيجاد قيمة وتحسين الكفاءة التشغيلية بعمليات مجموعة زين.

وقد قرر مجلس إدارة عمانتل التوصية للجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد في 30 مارس 2024م بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 55 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (خاضع لموافقة المساهمين).

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