أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) ("بنك لِشا" أو "البنك") عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 96.6 مليون ريال قطري منسوبة إلى حاملي الأسهم في البنك، مسجّلًا بذلك زيادة بنسبة %45 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء الإيجابي مواصلة البنك خلال الأشهر التسعة من العام الالتزام بأهدافه الاستراتيجية التي تركز على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

واصلت محفظة الاستثمار المتنوعة للبنك توسّعها، حيث شهدت الأصول الخاضعة للإدارة نموًا سنويًا بنسبة 17% لتبلغ 7.0 مليار ريال قطري. كما ارتفع إجمالي الدخل في نهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 214.4 مليون ريال قطري، أي بزيادة وقدرها %66 مقارنة بـ 129.4 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من عام 2023.

علاوة على ذلك، شهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة %24 ليصل إلى 7.6 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 6.2 مليار ريال قطري في العام الماضي. وكذلك، شهدت استثمارات البنك نموًا ملحوظًا على أساس سنوي، لتصل إلى 3.3 مليار ريال قطري. ومع تحسّن مستويات الربحية، ارتفعت حقوق الملكية بنسبة %14 لتسجّل1.4 مليار ريال قطري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حقق البنك عائدًا على كلّ من متوسط حقوق الملكية ومتوسط الأصول بلغ 9.94% و %1.85 على التوالي. أما فيما يخص القيمة الدفترية، فقد استقرّت عند 1.21 ريال قطري، في حين بلغ العائد السنوي للسهم 0.115 ريال قطري. وكما في 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة كفاية رأس المال %16.34، ما يعكس القوة المالية المتينة للبنك والتزامه بالحفاظ على احتياطيات رأسمالية قوية.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن استمرار نمو الربحية خلال الأشهر التسعة من عام 2024، حيث سجّلنا نموًا مزدوج الرقم في معظم مؤشرات الأداء الرئيسية. وتأتي هذه النتائج تأكيدًا على المساهمات القوية لجميع قطاعات الأعمال، مدفوعة بالتركيز الاستراتيجي على تطوير منتجات مبتكرة وذات قيمة عالية، مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا. وإلى جانب ذلك، يواصل نموذج الدخل القائم على الرسوم تعزيز الربحية الإجمالية للبنك. ويُعدّ تقدّمنا المستمر دليلًا قاطعًا على التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، التي تركّز على الاستثمارات الإقليمية والعالمية في القطاعات ذات النمو المرتفع والإمكانات الكبيرة. ولا شك في أنّ هذا النهج سيدعم مسعانا نحو تعزيز إمكانات النمو وتحسين الكفاءة في جميع القطاعات."

وفي هذا الإطار، صرّح السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الثالث. لقد تمثل العامل الرئيسي لنجاحنا في التركيز على وضع العملاء في صميم استراتيجيتنا وتقديم فرص استثمارية فريدة من نوعها. وعلى الرغم من تقلبات السوق والتحديات الجيوسياسية المستمرة، فإنّنا متفائلون دائمًا بقدرتنا على الاستحواذ على الأصول وإدارتها واستخراج القيمة منها، بالإضافة إلى تعزيز ريادتنا في تقديم عروض الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع دخولنا الربع الأخير من العام بمزيد من الزخم الإيجابي، نحن واثقون تمامًا من قدرتنا على تقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وعملائنا، ونتطلع لإنهاء العام بمستوى متميز."

يرجى زيارة موقع بنك لِشا على www.leshabank.com للاطلاع على البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية. بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخّص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومُدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).

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