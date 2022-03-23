إذاعة البحرين 96.5 أول إذاعة تدخل عالم NFT في المنطقة ومن بين الأوائل في العالم

المنامة، البحرين: أطلقت إذاعة البحرين 96.5 نسختها الأولى المحدودة من الصكوك الغير قابلة للاستبدال NFT والتي قامت بإنشائها فنانة NFT البحرينية لينا الأيوبي.

وجاء إطلاق الإذاعة للصكوك الغير قابلة للاستبدال NFT خلال معرض NFT الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، NFT MENA EXHIBIT 2022 وهو معرض فني يجمع ما بين العرض الرقمي والفعلي. والجدير ذكره أن إذاعة البحرين 96.5 هي الشريك الاستراتيجي لهذا المعرض الأول من نوعه في المنطقة. وقد لقي المعرض إقبالا فاق التوقعات حيث زاد عدد الزوار بنسبة 300% عن العدد المتوقع. وحصل أكثر من 450 زائراً على NFT الإذاعة خلال المعرض.

وبهذه المناسبة قال عمر خليفة شاهين الرئيس التنفيذي لإذاعة البحرين: "نحن فخورون للغاية بأن تكون إذاعة البحرين رائدة في المنطقة وواحدة من أوائل الإذاعات في العالم التي تبادر بإنشاء صكوك NFT خاصة بها. وهذا جزء من الاستراتيجية الرقمية لإذاعة البحرين لترسيخ مكانتها في المستقبل وفي العالم الرقمي".

وأضاف: "نحن نهدف إلى تمكين الموسيقيين والمؤدين والفنانين وأصحاب المواهب الفنية من الحصول على حقوقهم وعائداتهم وهو الأمر الممكن بفضل NFT. ومن بين أفكارنا للمستقبل إقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات والعروض التي تعتمد على NFT. ونتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه إذاعة البحرين المزود المفضل للموسيقى والترفيه على منصات ميتافيرس المختلفة. كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الرقمية لأنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله، فهي تحمل بحراً من الأفكار التي لا تنتهي".

أما عبد الرحمن المقلة مؤسس ومدير معرض NFT MENA EXHIBIT 2022 فقال: "نحن سعداء بنجاح المعرض الذي فاق توقعاتنا بكثير. ونتقدم بخالص تقديرنا وشكرنا لإذاعة البحرين والشركاء والرعاة الآخرين على دعمهم القوي لجعل هذا المعرض نجاحاً مدوياً للبحرين، ونتطلع إلى المعرض المقبل الذي سيكون أكبر وأفضل".

وزار المعرض الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني الذي يعد أحد أوائل الفنانين في العالم العربي الذي يدخل عالم NFT، وقد حصل على صكوك NFT إذاعة البحرين خلال المعرض. وصرح بهذه المناسبة: "أنا من أشد المعجبين بصكوك NFT إذاعة البحرين لأن شكلها يعجبني شخصياً كفنان".

يشار إلى أن الصكوك الغير قابلة للاستبدال NFT هي إثبات رقمي لأصول ملكية ثابتة لمنتجات رقمية توجد على الانترنت مثل قطعة فنية أو عمل فني. ويمنح هذا الصك مالكه الحق في الملكية الكاملة للنسخة الأصلية من الملف الرقمي بنفس الطريقة التي يمكن للشخص أن يمتلك فيها نسخة من عمل فني فعلي. وتعتمد NFT على تقنية البلوكتشين مثل العملات الرقمية، إلا أنه وعلى عكس العملات الرقمية، فإن صكوك NFT فريدة وجزء من مجموعة محدودة ولا يمكن استبدالها باي شيء آخر، ويمكن استخدامها كإثبات رقمي على الملكية أو كشهادة تثبت أن العمل أصلي.

وقد وفر المعرض تجربة فنية فريدة ومبتكرة. واشتمل على معرض فني رقمي NFT عرض خلاله 30 فناناً عالمياً و85 فناناً من البحرين والمنطقة أعمالهم المعروضة على NFT. واشتمل المعرض على فنون NFT، وتبادل خبراء في السوق والاستثمار خبراتهم خلال العديد من ورش العمل وحلقات النقاش وجلسات الأسئلة والأجوبة للرد على استفسارات الزوار الراغبين في معرفة المزيد عن عالم NFT. ويمكن شراء NFT وبيعها في أسواق NFT باستخدام العملات الرقمية. وحضرت المعرض ثلاثة أسواق NFT دولية وهي: NFT BAZL و Galler و Prism.

ومن بين شركاء المعرض مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، "بنفت"، مؤسسة راك للفنون، دار الفن، تمكين، NFT BAZL، Binance، ريتز كارلتون البحرين، انكور اسراتيجي، مجموعة ام بي سي، Nalikes Studio، DAMG، Meta Yachts، صقر الخليج لحلول الأعمال، Trust Wallet.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن إذاعة البحرين 96.5 (Radio Bahrain 96.5)

إذاعة بحرين 96.5 هي أول إذاعة بحرينية باللغة الإنجليزية تشغلها وتديرها شركة راديو البحرين المملوكة بالكامل لشركة ممتلكات القابضة "ممتلكات"، وهي صندوق الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين. انطلقت إذاعة البحرين 96.5، وهي خدمة إذاعية مجتمعية موثوقة، في عام 1977، وتعمل على مدار الساعة لتقدم لمستمعينا من مختلف الثقافات والأعمار مزيجاً مختاراً من أحدث المحتوى الموسيقي والترفيهي، وآخر الأخبار المحلية والعالمية. وتعتبر "إذاعة البحرين 96.5" أشهر محطة إذاعية باللغة الإنجليزية في البحرين والمنطقة الشرقية، حيث تصل خدمتها إلى 6.5 مليون مستمع في البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المناطق، وتوفر وسيلة فعالة واقتصادية للمعلنين للتواصل مع جمهورهم المستهدف، وتتخصص في صنع محتوى يناسب منتجات المعلنين وخدماتهم، بحيث يحصل العملاء على قيمة ممتازة وعائد أفضل على الاستثمار.

لمعرفة المزيد حول ما نقدمه من فرص الإعلانات وخدمات العلاقات العامة، يرجى التواصل معنا عبر sales@radio.bh.

تابعونا عبر صفحة اذاعة البحرين 96.5 على انستغرام @radio.bh و تويتر @965radiobh

وموقعنا الالكتروني www.radio.bh.