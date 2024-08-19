عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 952,177 مسافرًا خلال شهر تموز 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 7.5% مقارنة بإحصائيات عام 2023. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر ذاته 7,592 حركة، بانخفاض نسبته 6.8%، وتعامل مع 6,924 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 32.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

منذ بداية العام، شهدت الإحصائيات في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي انخفاضًا نسبته 5.1%؛ إذ بلغ الإجمالي 5,104,710 مسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما بخصوص حركة الطائرات، فقد سجّل المطار 43,154 حركة، بانخفاض نسبته 5.0%، وتعامل مع 45,348 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 24.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تواصل الحرب الدائرة في غزة التأثير سلبًا على عمليات شركات الطيران وتدفق السياحة، مما أثّر على أرقام حركة مسافرينا في شهر تموز. ومع ذلك، فإن تفانينا في التميز التشغيلي وإرضاء المسافرين يدفعنا للمضي قدمًا. وفي خضم هذه التحديات، ما نزال ملتزمين بتنويع شبكتيْ شركات الطيران ووجهاتنا من خلال ضم شركات طيران رائدة واستحداث مسارات جوية مباشرة جديدة لدعم السياحة الوافدة وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين، مع تشكيل تجربة سفر لكلّ من يمر عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم تُشعرهم كأنهم في بيتهم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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