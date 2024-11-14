حققت شركة «الاتحاد للتأمين» صافي ربح قدره 22.74 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 2.16 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي بقفزة نسبتها 953%

تحولت الشركة للربحية في الربع الثالث بمقدار 9.8 مليون درهم مقارنة بخسائر قيمتها 11.3 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2023.

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 330 مليون درهم إماراتي.

وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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