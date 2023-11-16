أول سوق رقمي في المنطقة لتكنولوجيا الضيافة والسفر من المقرر أن يبدأ مرحلة جديدة من النمو مع إغلاق متوقع لجولة تمويل أولية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024

الإمارات العربية المتحدة - دبي: تتطلع إكسبلورتك، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي السوق الرقمية التي تربط بائعي ومشتري التكنولوجيا في قطاع الضيافة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، إلى العام الأول الناجح للغاية من العمليات منذ إطلاقها في يناير. فقد سجلت الشركة أكثر من 1100 مشتري، ولديها متوسط 3500 مستخدم شهريًا وشهدت نموًا - بشكل عضوي - بنسبة 95 بالمائة في قوائم المنتجات. حيث تضم المنصة حاليًا أكثر من 1000 منتج من منتجات تكنولوجيا الضيافة والسفر عبر 12 فئة رئيسية و97 فئة فرعية.

تم تصميم إكسبلورتك بواسطة متخصصين في الصناعة لمحترفي الصناعة، ويديرها فريق من الخبراء الذين عاشوا جميعًا نقاط الضعف في شراء التكنولوجيا التقليدية لسنوات. تعمل المنصة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على تسهيل البحث والاكتشاف والمقارنة والشراء لشركات الضيافة والسفر من خلال البحث المختلط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل عملية تحديد المصادر المعقدة في كثير من الأحيان بسيطة.

على عكس العديد من الأسواق الأخرى، فإن إكسبلورتك لا ترتبط بمزود تكنولوجيا معين ولا تعتمد نموذج الدفع مقابل الفوز، ولكن نموذج البيانات للفوز. وهذا يشجع مختلف بائعي التكنولوجيا الذين يخدمون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التحقق من محتواهم وإتاحته للمشترين باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال اتصال ثنائي الاتجاه مع شركة "ترجمة"، وهو أمر أساسي في المنطقة.

قالت منى فرج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: "أشعر بسعادة غامرة لأننا حققنا نجاحاً باهراً في عامنا الأول". "ما يؤكد بأننا نسير على الطريق الصحيح من خلال رؤيتنا لدفع الابتكار في الصناعة وتبسيط المشتريات التقنية من خلال الأتمتة."

حتى الآن، تم استثمار 2.4 مليون دولار أمريكي، بدعم من مستثمرين من بينهم أنطوان مدور، والعنود طحلاوي النعيمي، وأنيل تشانديراني الذي يمثل مجموعة ساتجورو، وشركة "ليفينج روم" دبي. ولدعم نموها، شرعت إكسبلورتك في جولة تمويل أولية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي والتي من المتوقع أن تنتهي في أبريل 2024.

"لقد كانت رحلة مذهلة حتى الآن، وبفضل مستخدمينا الأوائل الذين رأوا قيمة إكسبلورتك حتى قبل إطلاقها، فإننا نشهد طلبًا كبيرًا من الصناعة على سوقنا. وستعمل جولة التمويل الأولية التالية على تشغيل مخطط 2024 لتطوير العمل، والذي يتضمن تطوير أداة إنشاء المجموعة التكنولوجية، ومراجعات المنتجات، وتقديم خيارات متعددة اللغات، وبناء أداة طلب تقديم العروض الآلية التي طال انتظارها، والتي ستكون الأولى من نوعها في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، أضافت فرج.

كما تظهر أبحاث السوق أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها 100،000 مستخدم محتمل وأن مخزونها من الغرف الفندقية ينمو بنسبة ملحوظة تبلغ خمسة بالمائة سنويًا. على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 2.5 مليون مستخدم محتمل، منهم 350,000 في سوق إكسبلورتك المباشر. واختتمت فرج حديثها قائلةً: "مع استمرارنا في تطوير ميزات جديدة، يمكن للمستخدمين التطلع إلى القيام بعملية شراء سلسة وشفافة في عنوان URL واحد لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا، مما يمنحنا الفرصة لتوسيع نطاق الأعمال إلى مناطق جغرافية وقطاعات أخرى".

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