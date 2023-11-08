المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك ش.م.ب رمز التداول (KHALEEJI)عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام 2023م، حيث حقق البنك أرباحاً صافية عائدة لمساهمي الشركة بلغت 2.454 مليون دينار بحريني مقارنة مع 4.074 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 39.76%، فيما بلغت ربحية السهم الأساسية 3.067 فلساً مقارنة مع 5.092 فلساً لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للربع الثالث من عام 2023م ما قيمته 21.905 مليون دينار بحريني، مقابل 16.722 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 31.00%.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للتسعة شهور الأولى من العام 2023م، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 9.405مليون دينار بحريني، مقارنةً مع صافي أرباح قدره 10.884 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة انخفاض بلغت 13.59%، وبلغت ربحية السهم إلى 8.004 فلساً، مقارنة مع 9.827 فلساً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ مجموع الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار للتسعة شهور الأولى من عام 2023م ما قيمته 66.693 مليون دينار بحريني، مقابل 43.633 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 52.85%. ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسجيل المصرف زيادة في الإيرادات من أصول التمويل والصكوك ورسوم وإيرادات أخرى.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا في إجمالي حقوق الملكية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م بنسبة 1.02% ليصل إلى 159.38مليون دينار بحريني، مقارنة مع 157.77 مليون دينار بحريني من العام الماضي، وكذلك ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة2.61% ليصل إلى 1,462.88 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,425.69 مليون دينار بحريني من العام الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع في الصكوك الاستثمارية بنسبة 1.06% ليصل إلى 528.87 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 523.33 مليون دينار بحريني من نهاية العام الماضي، وارتفعت موجودات التمويل والإجارة بنسبة 5.27% ليصل إلى 531.49 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 504.86 مليون دينار بحريني من العام الماضي، في حين سجلت الودائع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.42% لتصل إلى 1,106.88 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,111.53 مليون دينار بحريني من العام الماضي.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: "تُجسد هذه النتائج حرصنا على الاستمرار بنسق إيجابي في أدائنا المالي الذي يتزامن مع مواصلتنا لجهودنا الرامية للارتقاء بنموذج عمل البنك بما يتماشى مع التطورات والاتجاهات العصرية، لا سيما من خلال البحث عن شراكات جديدة مُثمرة ومجالات تُلبي طموحنا لتعزيز ريادة البنك وما يحققه من نتائج إيجابية بفضل نموذج عمل مبتكر يرتكز على التحول الرقمي والمبادرة الإيجابية للاستفادة من مختلف التطورات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي."

وأضاف السيد القصيبي: "بينما لا يزال القطاع المالي يواجه العديد من التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، فإننا لا نزال متفائلين في خليجي بنك بشأن الفترة المقبلة، خصوصًا مع إطلاقنا لهويتنا الجديدة في وقتٍ سابق من هذا العام وفق رؤيةٍ طموحة تهدف لتحقيق المزيد من النمو والازدهار في المستقبل. سنواصل الاستفادة من نقاط قوتنا والفرص الناشئة في الأسواق المحلية والإقليمية، في حين سنحافظ على نهجنا الاستباقي للاستجابة لأوضاع السوق واحتياجات العملاء المتغيرة. أود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر الذي يشكل دافعًا قويًا لنا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة. كما يسرني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لعملائنا ومساهمينا وموظفينا على دعمهم الثابت والتزامهم تجاه خليجي بنك، حيث أن إنجازاتنا خلال الفترة الماضية لم تكن لتتحقق لولا ثقتهم وولاءهم للبنك."

تنويه: الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع الالكتروني لبورصة البحرين.

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