الرياض: كشفت "ويجو"، التطبيق الأول للسفر وأكبر منصة للسفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أحدث بياناتها المتعلقة بخطط السفر للمواطنين السعوديين خلال عطلة اليوم الوطني.

مع اقتراب المملكة من الاحتفال باليوم الوطني الـ94 في 23 سبتمبر، تتوقع "ويجو" ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث والحجوزات المتعلقة بالسفر الداخلي، حيث تمثل هذه المناسبة فرصة مثالية للاستمتاع بإجازة قصيرة. وبدأ المواطنون والمقيمون في التخطيط لرحلاتهم سواء إلى وجهات داخل المملكة أو خارجها.

تشير بيانات "ويجو" إلى أن الوجهات المفضلة في العام الماضي، مثل جدة، الرياض، والدمام، لا تزال تحظى بشعبية كبيرة وتستقطب اهتمامًا واسعًا. تتبعها مدن ساحلية وثقافية مثل أبها، المدينة المنورة، تبوك، جازان، والطائف. يبحث المسافرون السعوديون عن مزيج من المواقع الخلابة ومراكز الترفيه التي تلبي تفضيلاتهم المتنوعة.

أنواع المسافرين

في عام 2023، استحوذ المسافرون الفرديون على 66% من إجمالي الحجوزات الداخلية عبر "ويجو" خلال عطلة اليوم الوطني. ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في العام الحالي، حيث يهيمن المسافرون المستقلون على الحجوزات، يليهم الأزواج والعائلات.

استمرار الطلب على السفر الفاخر

يواصل المسافرون السعوديون من مختلف الفئات تفضيل الإقامة في الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم، مما يعكس تزايد الطلب على تجارب الراحة والرفاهية.

عروض حصرية بمناسبة اليوم الوطني

توفر "ويجو" خصومات حصرية بمناسبة اليوم الوطني تصل إلى 15% على الفنادق والرحلات الجوية، مما يساعد المسافرين على تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم. يمكن للمسافرين السعوديين استخدام الرمز الترويجي WEGOFKSA24 لحجز الرحلات الجوية، والرمز WEGOKSA24 للإقامة في الفنادق. يسري العرض فقط عند الحجز المباشر عبر منصة "بوك اون ويجو" (Book on Wego)(تطبق الشروط والأحكام).

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في "ويجو": "ننصح المسافرين بتجنب ضغوط الترتيبات في اللحظات الأخيرة من خلال التخطيط المبكر والاستفادة من العروض الحصرية على منصة ويجو."

تعزيز السياحة الداخلية في السعودية

شهدت "ويجو" ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن الرحلات الداخلية على منصتها خلال السنوات الأخيرة. مقارنةً بعام 2019، زادت عمليات البحث عن الرحلات الداخلية بسبعة أضعاف. وخلال النصف الأول من عام 2024، سجلت "ويجو" زيادة سنوية بنسبة 25.74% في إجمالي عمليات البحث عن الرحلات، مع ارتفاع بنسبة 22.5% في عمليات البحث عن السفر الداخلي.

ومع استمرار المملكة في تعزيز قطاع السياحة ضمن رؤية 2030، يعكس النمو في استخدام "ويجو" تزايد الاهتمام بالسفر الداخلي والثقة في منصات السفر الرقمية. في الربع الأول من عام 2024، تصدرت "ويجو" كالتطبيق الأكثر تحميلًا واستخدامًا للبحث عن الرحلات الجوية في السعودية وفقًا لبيانات data.ai، مما يعزز مكانتها كخيار أول للمسافرين في المملكة.

هذا العام، ستستمر عطلة اليوم الوطني لمدة أربعة أيام، مما يوفر فرصة مثالية لزيادة السفر الداخلي. ومن المتوقع أن يستفيد السعوديون من هذه الفترة للاستمتاع بالاستكشاف وتجربة الأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المملكة.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

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