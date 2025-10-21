دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بالما للتطوير، المطوّر العقاري الرائد في دولة الإمارات، عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 94% في مشروعها الفاخر "سيرينا ليفينج" الواقع على شاطئ نخلة جميرا، والذي تُقدَّر قيمته السوقية الحالية بأكثر من 6 مليارات درهم، بعد أن بلغت قيمته التطويرية نحو 3 مليارات درهم.

ويمثّل هذا الإنجاز محطة بارزة تقرّب المشروع من موعد تسليمه النهائي المقرر قبل نهاية عام 2025، ما يعكس التزام "بالما" الراسخ بتسليم مشاريعها في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الجودة والتميّز.

ويُعدّ "سيرينيا ليفينج" مشروعاً سكنياً فريداً بتصميمه وموقعه، يضم 226 وحدة فاخرة تتنوع بين شقق من غرفتين وثلاث وأربع غرف، إضافة إلى شقق بنتهاوس كاملة وأخرى بنصف طابق، فضلاً عن واحد من أرقى البنتهاوس في دبي "Sky Mansion". كما يوفّر المشروع مجموعة من المرافق، تشمل أحد أكبر أحواض السباحة في المناطق السكنية في دبي، وصالة رياضية مجهّزة بأحدث المعدات، ومساحات داخلية وخارجية مخصصة لألعاب الأطفال، مع إمكانية الوصول الفوري إلى الشاطئ.

وقال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة في شركة بالما للتطوير: "يمضي العمل في مشروع سيرينيا ليفينج بخطى ثابتة، ونحن على المسار الصحيح للانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد. نولي عناية دقيقة بكل التفاصيل لضمان الحفاظ على معايير بالما المعروفة في الجودة والحرفية والتميّز في التصميم. ومع دخول المشروع مرحلته الأخيرة، يزداد ترقّب عملائنا لتجربة أسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية.”

وقد اكتملت الأعمال الإنشائية الرئيسة، بما في ذلك الواجهات والهياكل العلوية وطابق البوديوم، فيما تقترب أعمال التشطيبات النهائية والتنسيق الخارجي والحدائق من الانتهاء. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستنصبّ جهود الشركة على تنفيذ اللمسات النهائية وفحص جميع التفاصيل الدقيقة، استعداداً لتسليم المشروع بجودة متكاملة وتجربة سكنية مثالية.

وسيحظى السكان عند تسلّمهم وحداتهم بإمكانية استخدام ملعب بادل عالمي المستوى يقع وسط مساحات خضراء فسيحة يمكن الوصول إليها بسهولة من الأبراج الأربعة، في إضافة تعزز أسلوب الحياة الصحي والنشط داخل المشروع.

وبفضل موقعه الفريد ومرافقه الراقية والتزام شركة "بالما" بمعايير الإنجاز الدقيقة، يرسّخ "سيرينيا ليفينج" مكانته كأحد أبرز المعالم السكنية الفاخرة على نخلة جميرا في دبي.

نبذة عن بالما للتطوير:

تأسست شركة بالما للتطوير عام 2002، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، تشتهر بإنشاء مجمعات سكنية فاخرة على الواجهة البحرية توفر قيمة مضافة طويلة الأجل. وبفضل سجلها الحافل بالتسليم في الموعد المحدد وتميزها في التصميم، تلتزم بالما للتطوير في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والحضرية لدبي. وتشمل محفظتها مشاريع مميزة مثل برج كيان إنفينيتي، وأبراج سيلفيرين، وسيرينيا ريزيدنسز النخلة.

