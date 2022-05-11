بهدف تعزيز الاستدامة البيئية..

نجيب ريبى:نسعى إلى تحقيق منظومة متكاملة لصناعة أسمنت صديق للبيئة من خلال تعاقد جديد يهدف إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة للحصول على 140 جيجاوات/الساعة سنوياً من الطاقة الكهربية بالاعتماد على الخلايا الشمسية."

القاهرة - وقعت شركة لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عقد طويل الأجل مع شركة لوميكا مصر، وهي إحدى فروع شركات الاستثمار العالمية إيه بي مولر كابيتال، لتوريد الطاقة الكهربية من الخلايا الشمسية، وذلك بهدف استهلاك طاقة كهربية نظيفة بنسبة ٥٠ % من إجمالي الاستهلاك اليومي

للمصنع خلال فترة النهار. ويأتي هذا في إطار الرؤية العالمية التي تطبقها المجموعة في مصر من حيث التوجه لتعظيم استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في مصانعها علي مستوى العالم لتقليل نسب انبعاثات الكربون.

وفي هذا السياق، قال السيد/ نجيب ريبى، رئيس القطاعات الصناعية بلافارﭺ مصر ،عضو مجموعة هولسيم العالمية: "انطلاقًا من حرص لافارچ الدائم على تحقيق الاستدامة، نسعى إلى تحقيق منظومة متكاملة لصناعة أسمنت صديق للبيئة، وذلك من خلال توقيع عقد جديد مع شركة لوميكا مصر يهدف إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة للحصول على 140 جيجاوات/الساعة سنوياً من الطاقة الكهربية بالاعتماد على الخلايا الشمسية. تبلغ قيمة الاتفاقية 93 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول الربع الأول لعام 2024."

يذكر أن مصنع لافارﭺ للأسمنت في مصر يستهلك طاقة كهربية سنويا تقدر ب ٧٥٠ جيجاوات/ساعة، كما أن محطة توليد الكهرباء المزمع بناؤها ستكون بقدرة تصل إلى ٥٠ ميجاوات، وهي أول محطة تملكها لوميكا مصر بدخولها سوق توليد الكهرباء في مصر . وتسعى الشركة لمواجهة التحديات البيئية للصناعات الأسمنتية، حيث قامت السنة الماضية بطرح منتجين هما Hydrocem EcoLabel و Hydrocem EcoLabel Plus ، حيث الكفاءة العالية، والاستدامة وتطبيق إعادة التدوير وذلك بهدف التحول إلى مواد بناء أكثر استدامة من أجل الحفاظ على البيئة.

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حول لافارچ مصر:

لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، هي شريك رئيسي في صناعة مواد البناء. فمن خلال مصنعها الموجود في العين السخنة بمحافظة السويس، توفر الشركة حلول ومنتجات ضرورية في تشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليوم. وبدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والمحاجر والخرسانة ، تلتزم لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين.