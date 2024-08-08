انطلاقا من دور القطاع المصرفى المصري تجاه التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، قام بنك الكويت الوطنى – مصر بمنح شركة إيديكس (EDECS) تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 93 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل أعمال البنية التحتية والفوقية لمحطة تداول الحاويات بميناء العين السخنة والمسندة إليهم من شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات، وقد قام بتوقيع العقد من جانب البنك السيد الأستاذ /عمرو الألفى رئيس قطاعات الأعمال، ومن جانب شركة إيديكس

المهندس/ حسين الدسوقي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وذلك بحضور السيد الأستاذ/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك والأستاذ / أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك، والأستاذة/عبير الشريف – مساعد مدير عام بقطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك، والأستاذ/ أمير إسماعيل – مدير تنفيذي بقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك، والأستاذ/ محمد أبو هبه – عضو مجلس إدارة شركة إيديكس والأستاذ/ محمد نجيب – رئيس التمويل بشركة إيديكس، ولفيف من السادة أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية بالبنك والشركة.

وبهذه المناسبة صرح السيد ياسر الطيب أن مشاركة البنك فى تمويل هذا المشروع الضخم إنما يأتى فى إطار إستراتيجية البنك نحو دعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل الموانئ واحدة من أهم هذه المشروعات لما تسهم به فى تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة المصرية والتأكيد على مكانتها كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستى على البحر الأحمر، ولا يخفي الأثر الإيجابى لذلك على زيادة الناتج القومي للدولة وإنتعاش الإقتصاد والإرتقاء به، إذ تعد الموانئ بصفة عامة من أهم المرافق الحيوية للدول وإقتصادياتها وأمنها القومى.

- كما أكد الطيب أن نجاح البنك فى تدبير تسهيلات بهذه القيمة إنما يعكس إستعداد البنك وقدرته على تمويل تلك الفئة من المشروعات الضخمة التى تسهم فى مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل ومن ثم المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال السيد عمرو الألفى أن بنك الكويت الوطني – مصر قد إنتهج منذ عدة سنوات استراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة والتى تساند الدولة فى خططتها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكافة فئات الشعب المصرى، وأن قيام مصرفنا بتقديم هذا التمويل لشركة إيديكس يعد نموذجاً واضحاً لهذه الاستراتيجية لما لهذا المشروع الحيوى من جدوى إقتصادية عظيمة حيث سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة بمليون وستمائة ألف حاوية مكافئة سنوياً مما سيضعه في مقدمة الموانئ البحرية بجمهورية مصر العربية.

وأفاد الألفي أن قيام البنك بهذا التمويل الضخم إنما يؤكد على ثقة البنك فى مدى جدوى هذا المشروع وفى الشركة المنفذة والتى تعد واحدة من أهم شركات المقاولات العاملة فى مصر فى هذا المجال، وأضاف أن هذا التمويل فى مجال المشروعات الضخمة لم يكن هو الأول من نوعه بالبنك وإنما سبقته مشروعات عديدة فى مختلف المجالات مثل توسعات ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر) في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، هذا فضلاً عن مشروعات بنية تحتية آخري فى مجالات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، كما يوجد العديد من المشروعات الكبري الأخرى قيد الدراسة والتى يسعى البنك لتمويلها.

من جانبه قال السيد المهندس/ حسين الدسوقي إن الشراكة الإستراتيجية بين شركة إيديكس وبنك الكويت الوطني - مصر لتمويل مشروع محطة حاويات ميناء السخنة ليست مجرد عملية تمويل، بل هي شهادة على الثقة الراسخة في قدراتنا التنفيذية فنيًا وماليًا، وإن هذا التمويل هو بداية لشراكة استراتيجية ستثتمر للعديد من المشاريع المستقبلية في مصر والمنطقة.

وأضاف الدسوقي أن هذا المشروع الطموح يجسد رؤية وزارة النقل المصرية في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي، ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية. وإنه ليس مجرد بناء ميناء جديد، بل هو بوابة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وترابطًا متماشيًا مع رؤية الدولة المصرية، وأن إيديكس تفخر بإرثها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الإنشاءات البحرية ومشاريع البنية التحتية، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية واستخدام أحدث التقنيات وتؤكد علي أن تكون هذه المحطة نموذجًا للكفاءة والاستدامة، كما أكد على أن هذا المشروع سيكون علامة فارقة في تاريخ التنمية الإقتصادية لمصر والشرق الأوسط. وأننا معاً سنبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة.

نبذة عن البنك:

يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 53 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.

نبذة عن الشركة:

شركة إيديكس هي شركة رائدة بخبرة 30 عامًا في مجالات الإنشاءات البحرية والبنية التحتية ومشاريع النقل في مصر والمملكة العربية السعودية. تقدم الشركة حلولاً مبتكرة ومستدامة وفعالة في مجموعة واسعة من المشاريع، محققة التميز وتلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

تتمتع الشركة بتواجد قوي في مشاريع النقل البحري والتي تتمثل في انشاء الارصفة البحرية والمؤاني متضمنا والمباني الإدارية وكذلك مشاريع النقل البري مثل محطات السكك الحديدية للقطار السريع والخفيف ومسارتها. كما تمتلك الشركة خبرة واسعة في أعمال الأرضيات والري ومرافئ اليخوت.

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