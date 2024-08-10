ضمن إستراتيجية البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة

- الطيب: التمويل يثبت قدرة البنك على تمويل المشروعات الضخمة التي تدعم الخطط التنموية للدولة المصرية

- الألفي: ساهمنا بتمويل مشروعات كبرى في مختلف المجالات ومشاريع أخرى قيد الدراسة نسعى لتمويلها

- الدسوقي: بداية لشراكة إستراتيجية في العديد من المشاريع المستقبلية في مصر والمنطقة

وقع بنك الكويت الوطني – مصر عقد تمويل مع شركة إيديكس (EDECS) يمنح بموجبه الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ 93 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل أعمال البنية التحتية والفوقية لمحطة تداول الحاويات بميناء العين السخنة والمسندة إلى "إيديكس" من شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات.

قام بتوقيع العقد رئيس قطاعات الأعمال في بنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ عمرو الألفي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس، المهندس/ حسين الدسوقي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ ياسر الطيب، وعدد من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في كل من البنك والشركة.

دعم خطط الدولة

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ ياسر الطيب: "إن مشاركة البنك في تمويل هذا المشروع الضخم تأتي انطلاقاً من دور القطاع المصرفي المصري تجاه التنمية الاقتصادية للدولة المصرية،

وفي إطار إستراتيجيته لدعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل الموانئ أحد أهم هذه المشروعات لما تسهم به في تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة المصرية والتأكيد على مكانتها كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستي على البحر الأحمر. كما لا يخفي الأثر الإيجابي لذلك على زيادة الناتج القومي للدولة وانتعاش الاقتصاد والارتقاء به، إذ تعد الموانئ بصفة عامة من أهم المرافق الحيوية للدول واقتصادياتها وأمنها القومي".

وأكد الطيب أن نجاح البنك في تقديم تسهيلات بهذه القيمة يعكس استعداده وقدرته على تمويل هذه الفئة من المشروعات الضخمة التي تسهم في مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

إستراتيجية واضحة المعالم

من جانبه، قال رئيس قطاعات الأعمال في بنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ عمرو الألفي: "انتهج البنك منذ عدة سنوات إستراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة التي تدعم الدولة في خططها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكافة فئات الشعب المصري. ويعد قيام مصرفنا بتقديم هذا التمويل لشركة إيديكس نموذجاً واضحاً لهذه الإستراتيجية، في ظل الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع الحيوي، حيث سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة بمليون وستمائة ألف حاوية مكافئة سنوياً، ما سيضعه في مقدمة الموانئ البحرية بجمهورية مصر العربية".

وأفاد الألفي بأن تقديم البنك هذا التمويل الضخم يؤكد على ثقته في مدى جدوى هذا المشروع وفي الشركة المنفذة التي تعد واحدة من أهم شركات المقاولات العاملة في مصر في هذا المجال، مشيراً أن هذا التمويل في مجال المشروعات الضخمة لم يكن الأول من نوعه للبنك، إذ سبقته تمويلات لمشروعات عديدة في مختلف المجالات مثل توسعات ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر) في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، فضلاً عن مشروعات بنية تحتية أخري في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، في حين أن هناك العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة والتي يسعى البنك لتمويلها.

شراكة إستراتيجية

أما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس، المهندس/ حسين الدسوقي، فأوضح أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة إيديكس وبنك الكويت الوطني - مصر لتمويل مشروع محطة حاويات ميناء السخنة ليست مجرد عملية تمويل، مؤكداً أنها شهادة على الثقة الراسخة في قدرات الشركة التنفيذية فنيًا وماليًا، وأن هذا التمويل هو بداية لشراكة في العديد من المشاريع المستقبلية في مصر والمنطقة.

وأضاف أن هذا المشروع الطموح يجسد رؤية وزارة النقل المصرية في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي، كما أنه يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية، لافتاً إلى أنه ليس مجرد بناء ميناء جديد، بل هو بوابة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وترابطًا بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وختم الدسوقي حديثه قائلاً: "تفخر إيديكس بإرثها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الإنشاءات البحرية ومشاريع البنية التحتية، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية واستخدام أحدث التقنيات، وتؤكد على أن تكون هذه المحطة نموذجًا للكفاءة والاستدامة، وأن يكون هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط، وأننا معاً سنبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة".

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا