إضافة قدرة إنتاجية جديدة تبلغ 10.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة لمحفظة مشروعات أكوا باور.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور ("أكوا باور" أو "الشركة")، المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز "أكوا باور: 2082")، عن النتائج المالية النصفية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024.

بلغ صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة الأم 927 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 36% (243 مليون ريال سعودي)، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023. وبلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1,389 مليون ريال سعودي، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون ريال سعودي.

وكجزءٍ من الإيرادات التشغيلية، سجلت الشركة إيرادات من خلال خدمات إدارة التطوير والبناء بقيمة 402 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجةً لأرباح التخارج الجزئي من مشروعي "باش"، و"دازهنكيلدي" لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وواصلت أكوا باور خلال النصف الأول من هذا العام 2024، تقدّمها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، وذلك من خلال تطوير مشروعات جديدة، مما أدى إلى إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 10.5 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة إلى محفظة الشركة. كما وقعت الشركة في شهر مايو من عام 2024 اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية أوزبكستان، لإنشاء مشروع محطة "آرال" المستقلّة لإنتاج طاقة الرياح بقدرة إنتاج تصل إلى 5 جيجاواط، بالإضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، وتُعد محطة "آرال"، أكبر محطة لطاقة الرياح في آسيا الوسطى، والمشروع الخامس عشر للشركة في أوزبكستان.

وفي شهر يونيو من عام 2024؛ وقعت أكوا باور ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة ضمن مشروعاتها للطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق، بإجمالي استثمارات بلغت 12.3 مليار ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، وبسعة إنتاجية 5.5 جيجاواط من الطاقة، وذلك في إطار الجولة الرابعة من الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية الموقّعة بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أكوا باور.

تعليقًا على النتائج المالية، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "تجدد نتائجنا المالية ثقتنا في متابعة أهدافنا الطموحة للنمو، كما تتيح لنا تسريع مهمتنا في توفير المياه والطاقة بشكلٍ مسؤول، وبأقل تكلفة ممكنة في كافة أنحاء العالم".

من جهته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "أكوا باور": "رغم التحديات التشغيلية التي واجهتنا في عدد من مشاريعنا، أسهم التنوّع الذي نتميز به في قاعدة محفظتنا الحالية، ونموذج أعمالنا الناجح في تمكيننا من تحقيق نمو في إيراداتنا التشغيلية، وكذلك صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".

وكانت شركة أكوا باور قد حققت الإغلاق المالي في ثلاثة مشروعات رئيسية، هي؛ محطتي "طيبة"، و"القصيم" اللتين تعملان بتوربينات الغاز ذات الدورة المركّبة في المملكة، ومشروع محطة حصيان المستقلّة لتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي استثمارات بلغ 18 مليار ريال سعودي لـ "المشاريع الثلاثة مجتمعة".

أما على صعيد العمليات التشغيلية؛ تواصل أكوا باور نجاحها في نقل مجموعة من مشروعاتها إلى مرحلة التشغيل الكامل أو الجزئي، حيث دخلت مرحلة التشغيل الكامل كلاً من؛ محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة إنتاجية 1,500 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، ومحطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة إنتاجية 200 ميجاواط في مصر، ومحطة الطويلة لتحلية المياه بسعة إنتاجية 909 أمتار مكعّبة من المياه يومياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك؛ تسهم محطة "سيرداريا" لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة بقدرة 1,500 ميجاواط في أوزبكستان حالياً بإنتاج 918 ميجاواط من الطاقة، علماً انه من المتوقع دخول مرحلتها التالية حيّز التشغيل خلال هذا العام. وفي الوقت نفسه، حصلت شركة "شعاع للطاقة 3"، والتي تملك فيها "أكوا باور" حصة نسبتها 24%، على شهادة إطلاق العمليات التجارية في المرحلة الثالثة؛ وهي المرحلة الخامسة من مشروع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط في دبي.

في 10 يونيو 2024؛ أوصى مجلس إدارة شركة أكوا باور بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 7,125 مليون ريال سعودي، من خلال طرح حقوق أولوية مما سيتيح للشركة ترسيخ استراتيجيتها للنمو والمتمثلة في مضاعفة الأصول ضمن محفظتها بمعدل ثلاثة مرات مما عليه الآن، لتصل إلى 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وأوضحت الشركة أنّ الدافع الرئيسي لهذه الزيادة في رأس المال؛ هو الزيادة المتوقعة في متوسط الاستثمارات السنوية في المشاريع الجديدة بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الأعوام الستة المقبلة (2024م – 2030م)، بعد أن تراوح هذا المتوسط بين 1 – 1.3 مليار دولار أمريكي. ومن شأن هذه الزيادة في رأس المال الشركة أن تسهم في تمكين الشركة من مواصلة الاستثمار لتوسيع محفظتها المتنوعة، في ظلّ الحفاظ على مركزها المالي القوي. وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة هيئة السوق المالية، والجمعية العامة غير العادية.

تتوفر البيانات المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024م، الصادرة عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية (المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركة)، إلى جانب تقرير المستثمرين الذي يتضمّن مناقشة فريق الإدارة وتحليل النتائج المالية والمتوفر في صفحة علاقات المستثمرين على موقع "أكوا باور" الإلكتروني: http://acwapower.com/en/investor-relations/

وستعقد الشركة مؤتمراً لمناقشة النتائج المالية وآخر تطورات الأعمال مع المستثمرين في يوم الأحد 4 أغسطس 2024، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المملكة (13:00 بتوقيت جرينتش).

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 353.5 مليار ريال سعودي (.3 94 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.acwapower.com

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