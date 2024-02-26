دبي، الإمارات العربية المتحدة: بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تسجيلها 1,063 فكرة إبداعية مقدّمة من موظفيها خلال العام 2023، طُبّق منها 178 فكرة، أسهمت بتحقيق 1,368,711 درهماً من إجمالي وفورات المجموعة في عام 2023.

هذا وتنطلق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في شهر فبراير من كل عام، وهو برنامج وطني يحفّز الابتكار ويشجعه، ويعتبر منصّةً للأفراد والمنظمات لعرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة عبر مختلف القطاعات. وتؤكد مجموعة اينوك كل عام التزامها بالاستثمار في الحلول المبتكرة لتطوير العمليات وتشجيع الابتكار في الدولة، فقد ساهم تطبيق أفكار موظفي اينوك بتسجيل إجمالي صافي وفورات مالية بلغ 92,270,167 درهماً منذ انطلاق برنامج الابتكار في المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نؤمن في مجموعة اينوك بأهمية تسخير قوة الابتكار والمبادرة في دعم التنمية المستدامة في بلدنا. فقد سجلنا خلال العامين الماضيين زيادةً بنسبة 68% في الأفكار المبتكرة التي قدمها موظفو المجموعة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بتزويد كوادرنا بالأدوات اللازمة للمساهمة في تطوير المجموعة وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة."

وانطلاقاً من دورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، توظّف مجموعة اينوك جهودها في تعزيز الابتكار والاستدامة من خلال برنامج اينوك للابتكار، إيماناً من المجموعة بأهمية الابتكار ودوره في تحقيق رؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة.

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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