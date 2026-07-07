استضافت مراكز المجموعة الأربعة ما يزيد عن 1,149 فعالية عالمية ودولية في 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي

أُقيم 77% من إجمالي المؤتمرات و19% من المعارض للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط

افتتاح التوسعة الثالثة لمركز إكسل لندن للمعارض لتصل مساحة المركز لـ 125 ألف متر مربع

نمو أعمال كابيتال للضيافة بنسبة29% وتوسعها لتشمل قطاعات الصحة والمستشفيات والمطارات وشركات الطيران، بالإضافة لقطاعي الطاقة والدفاع

توسع أنشطة شركة كابيتال 360 الدولية لخدمات إقامة الفعاليات المتخصصة لتشمل مصر، وأمريكا، وتركيا، والسعودية وتايلاند

أسهمت فعاليات المجموعة في حجز أكثر من 2.17 مليون ليلة فندقية في العام 2025

حصدت المجموعة ما يزيد عن 19 جائزة عالمية في عام 2025، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 202 جائزة دولية مرموقة

قدمت Twofour54، الذراع الإعلامي التابع للمجموعة، الدعم لإنتاج وتصوير 40 عملاً محلياً وإقليمياً ودولياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يوليو 2026: حققت مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مدن" والمحرك الرئيسي لقطاع الفعاليات وخدمات الضيافة والسياحة ضمن منظومتها، نتائج قياسية خلال عام 2025، محققة أعلى قيمة اقتصادية في تاريخها من حيث المساهمات المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد الدولة، إلى جانب تحقيق إنجازات بارزة عبر قطاعات أعمالها الست.

وفي عام 2025، ارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة للمجموعة لتتجاوز 9.2 مليار درهم إماراتي، مسجلة نمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2024. ومن خلال أنشطتها في قطاعي سياحة الأعمال والترفيه، سجلت المجموعة نحو 2.17 مليون ليلة فندقية، بما يدعم الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة": "تعكس النتائج التي حققتها مجموعة "أدنيك" التقدم المتواصل الذي تحرزه إمارة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن خلال التركيز على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، واصلت الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والسياحة والفعاليات العالمية." وأضاف معاليه أن: "هذه النتائج تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير بيئة داعمة لنمو القطاعات الحيوية وتوفير فرص جديدة للنمو".

من جانبه قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "واصلت مجموعة "أدنيك" خلال عام 2025 تحقيق أداء قوي، مسجلة أثراً اقتصادياً ملموساً في أبوظبي. وبصفتها ركيزة أساسية ضمن منظومة "مدن"، تؤدي المجموعة دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد وتنويع مصادره في الإمارة. ومن خلال أدائها المتميز في قطاعات الفعاليات والضيافة والسياحة، تواصل "أدنيك" تعزيز القيمة عبر مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات".

بدوره قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "شهد عام 2025 تحقيق معدلات نمو قياسية عبر مختلف مؤشرات الأداء، لتسجل أعلى مستوياتها في تاريخ المجموعة، ما يعكس نجاح استراتيجيتنا في تعزيز المساهمات المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد الدولة، إلى جانب دعم نقل وتوطين المعرفة المتقدمة وبناء الشراكات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. وتسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز إقليمي لهذه القطاعات الحيوية، ووجهة للابتكار والتطوير، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة."

الوجهات ونموّ الزوار

واستضافت مراكز مجموعة أدنيك، التي تضم مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، إضافة إلى مركز إكسل لندن ومركز تصميم الأعمال، أكثر من 1,149 فعالية خلال عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما استقبلت 6.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2024، وهي الأعلى في تاريخ المجموعة.

واستحوذ مركز أدنيك أبوظبي على ما يزيد عن 77% من إجمالي المؤتمرات و19% من المعارض الجديدة التي أقيمت للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الذي استقطب 10,000 مشارك. كما استضافت المجموعة أكبر دورة على الإطلاق من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، والتي سجلت أرقاماً قياسية في الحضور بعدما استقطبت 70 ألف زائر في يوم واحد، في إنجاز غير مسبوق بالنسبة للمركز والحدث على حد سواء.

واحتفالاً بالذكرى الـ25 لتأسيسه، استكمل مركز "إكسل لندن" مشروع توسعة بمساحة 25,000 متر مربع، ليصبح بذلك أكبر مركز متكامل للمؤتمرات والمعارض في أوروبا. وتزامن افتتاح المساحة الجديدة مع السباق الختامي لموسم بطولة العالم للفورمولا إي التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ما يعزز مكانة المركز كمنصة عالمية للفعاليات. كما استضاف "إكسل لندن" معرض سوق السفر العالمي في لندن، أكبر حدث للشركات العاملة في قطاع السياحة في أوروبا، والذي استقطب أكثر من 46,000 متخصص من مختلف أنحاء العالم.

كابيتال للفعاليات

كما نظمت "كابيتال للفعاليات"، الذراع المتخصص في إدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، عدداً من الفعاليات البارزة خلال عام 2025، من بينها النسخة الأكبر في تاريخ معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس)، اللذين استقطبا 206,073 زائراً، بزيادة بلغت 55% مقارنة بالدورة السابقة.

ونظمت "كابيتال للفعاليات" الدورة الرابعة من فعالية "اصنع في الإمارات" للمرة الأولى في مركز أدنيك أبوظبي، والتي شهدت نمواً قياسياً في حجم الحدث بنسبة 300%، وزيادة في عدد العارضين بمقدار 16 ضعفاً مقارنة بالدورة السابقة. كما استضاف مركز أدنيك العين النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، محققاً رقماً قياسياً باستقبال 116,617 زائراً.

كابيتال 360 لتجارب الفعاليات

وحققت "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات"، الذراع الخدمي لمجموعة أدنيك، أداءً قوياً خلال عام 2025، حيث أسهمت في تنظيم 4,621 فعالية ومشروعاً، بالتزامن توسع عملياتها الدولية لتشمل خمس دول هي: مصر، والولايات المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند. كما نظمت الشركة النسخة الأولى من "تحدي صير بني ياس"، أول سباق ثلاثي لمسافات طويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استقطب أكثر من 3,500 رياضي من 47 جنسية.

كابيتال للضيافة

وقدمت "كابيتال للضيافة" نحو 51.6 مليون وجبة خلال عام 2025 عبر قطاعات الرعاية الصحية والطيران والدفاع والطاقة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2024، ما يعكس نموها المتواصل واتساع نطاق أعمالها. وقدمت الشركة خدماتها إلى 29 مستشفى في مختلف أنحاء دولة الإمارات، و21 شركة طيران عبر مرافقها في المطارات، إلى جانب قطاعي الدفاع والطاقة، حيث تؤدي دوراً رئيسياً كمزود لخدمات التموين، مع دعم عدد من أبرز العملاء، من بينهم "أدنوك" ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

سياحة 365

وفي الوقت ذاته، واصلت "سياحة 365"، الذراع السياحي لمجموعة أدنيك، تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، حيث استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 330 ألف مسافر، مع زيادة عدد المتعاملين بنسبة 15%. وقدمت الشركة خدماتها لعدد قياسي من مسافري الاتحاد للطيران الذين توقفوا في أبوظبي، إذ بلغ عددهم 144 ألف مسافر، ما أسهم في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى الإمارة.

twofour54

وحققت twofour54، الذراع الإعلامي لمجموعة أدنيك، تقدماً ملموساً خلال عام 2025 في دعم صناعة المحتوى على مستوى عالمي، حيث ساهمت في أكثر من 40 إنتاجاً محلياً وإقليمياً ودوليا،ً ومن بينها أعمال سينمائية عالمية كبرى مثل "ديون – الجزء الثالث"، وفيلم "F1" من بطولة براد بيت، وفيلم "13 Bunker"، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لتصوير الأفلام الكبرى.

الجوائز والتقديرات

حصدت مجموعة أدنيك خلال عام 2025 نحو 19 جائزة دولية مرموقة، من أبرزها جائزة أفضل مركز معارض في العالم لمركز أدنيك أبوظبي، إلى جانب عدد من الجوائز المتخصصة في مجال الاستدامة. وبذلك يرتفع إجمالي جوائز المجموعة إلى 202 جائزة عالمية عبر مختلف قطاعات أعمالها.

وحظيت المجموعة بتقدير وطني لجهودها في هذا المجال، حيث حصلت على "وسام التأثير المجتمعي" – الفئة الذهبية، الممنوح من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، إلى جانب "علامة عام الاستدامة: قول وفعل" في دولة الإمارات. كما أصبح مركز أدنيك أبوظبي أول مركز فعاليات واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل على الطاقة النظيفة، وذلك بفضل التعاون مع شركة الإمارات للمياه والكهرباء، في خطوة تنسجم مع هدف المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وتواصل مجموعة أدنيك التزامها بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وتسعى من خلال استكشاف فرص جديدة ضمن قطاعاتها الرئيسية إلى تعزيز مكانتها العالمية في سياحة الأعمال والفعاليات والضيافة، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات وشعبها.

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#بياناتشركات

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

"مدن" هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تطوير تصاميم أيقونية وتجارب تتخطى التوقعات. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات حيوية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول والاستثمارات، والفعاليات والتموين والسياحة، والبنية التحتية الحضرية. وتسهم الشركة من خلال هذه القطاعات بناء مدن نابضة بالحياة عبر تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

نبذة عن مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.