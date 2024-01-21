عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي -ولأوّل مرّة في تاريخه- قد استقبل 9,201,269 مسافرًا عام 2023؛ مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 17.4% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وخلال الفترة ذاتها، تعامل مطار الملكة علياء الدولي مع حركة طائرات بلغت 77,696 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 67,366 طنًا، مما يشكّل زيادة عن العام الماضي بنسبة 13.7% و9.9% على التوالي.

وخلال شهر كانون الأول، كان مطار الملكة علياء الدولي قد استقبل 643,048 مسافرًا، وتعامل مع 5,582 حركة طائرات، مما شكّل انخفاضًا نسبته 2.6% و1.5% على التوالي مقارنةً بعام 2022، كما تعامل مع 6,434 طنًا من الشحن الجوي، مما شكّل زيادة بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2022.

تعود الإحصائيات السنوية الإيجابية بشكلٍ كبير للتعاون الوثيق بين "مجموعة المطار الدولي" وشريكيْه الاستراتيجييْن -وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية- بقصد توسيع شبكتيْها لشركات الطيران والوُجهات، والترويج للمعالم السياحية المحلية، وتعزيز ربط المملكة بالمُدن الرئيسية حول العالم.

وخلال عام 2023، استحدثت شركات طيران محلية وإقليمية ودولية 11 مسارًا جويًا جديدًا ومُحدّثًا عبر مطار الملكة علياء الدولي، مما يرفع العدد الإجمالي للوُجهات المجدولة إلى 81 (أعلى من عام 2022 بنسبة 6.6%). إلى جانب ذلك، تأسست شراكات مع شركات طيران جديدة، مما جعل إجمالي شركات طيران المسافرين والشحن الجوي عبر مطار الملكة علياء الدولي يصل إلى 44 خلال عام 2023.

وحول ذلك، علّق نيكولا دفيليير؛ الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "رُغم تحقيق إنجازٍ تاريخي من حيث حركة المسافرين، أثّرت المُستجدات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2023 على إحصائياتنا بلا شك. وبينما ندخل عامًا جديدًا، نُجدّد التزامنا بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بعملنا من أجل إتاحة المزيد من خيارات السفر لمسافرينا عبر تعزيز توسيع شبكتيْنا لشركات الطيران والوُجهات وتنويعهما، إلى جانب توفير تجربة مطار استثنائية تتبنى قيم الضيافة الأردنية الشهيرة، وتتمع بجودة عالية، ويشعر خلالها المسافرون كأنّهم في بيوتهم في كلٍ من مراحلها. ونودّ أيضًا أن نُعرِب عن خالص امتناننا للحكومة الأردنية والجهات الرسمية وشركائنا؛ فلولا دعمهم الراسخ، لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق خلال رحلتنا لتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لخمسة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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