كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات شهر يونيو 2024 لقطاع السفر الجوي العالمي، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ، ارتفاعاً بنسبة 9.1% مقارنةً بشهر يونيو 2023. بينما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، بنسبة 8.5% على أساس سنوي. واستقر عامل الحمولة في شهر يونيو عند 85.0% بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي .

(ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ، ارتفاعاً بنسبة 9.1% مقارنةً بشهر يونيو 2023. بينما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، بنسبة 8.5% على أساس سنوي. واستقر عامل الحمولة في شهر يونيو عند 85.0% بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 12.3% مقارنةً بشهر يونيو 2023، في حين ازدادت السعة بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وتحسّن عامل الحمولة ليصل إلى 85.0% بانخفاض 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2023 .

بنسبة 12.3% مقارنةً بشهر يونيو 2023، في حين ازدادت السعة بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وتحسّن عامل الحمولة ليصل إلى 85.0% بانخفاض 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2023 ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 4.3% مقارنةً بشهر يونيو 2023، وزادت السعة بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 85.0% بزيادة 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2023 .

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "سجلت جميع المناطق نمواً في الطلب مع بداية موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في يونيو. ومع تباطؤ نمو السعة الإجمالية للطلب، فقد شهدنا عامل حمولة بلغ 85% في كل من العمليات المحلية والدولية. إن التشغيل بعوامل حمولة مرتفعة كهذه مفيد ومليء بالتحديات في آن معاً. لذا من المهم عمل جميع الأطراف المعنية بكفاءة عالية لتقليل التأخير، وضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم في الموعد المحدد."

وأضاف والش: "مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس، نفخر بالدور المستمر الذي تلعبه صناعة الطيران في دعم هذه الفعالية من خلال نقل العديد من الرياضيين والمشجعين والمسؤولين، لنذكر بقدرة الطيران على تحويل عالمنا إلى مجتمع عالمي. نتمنى لفرنسا كل النجاح في استضافة الألعاب، ونشجع جميع الرياضيين الذين يقدمون أفضل ما لديهم خلال الأسابيع القادمة."

أسواق السفر الجوي العالمية - التفاصيل حسب المناطق

سجلت جميع المناطق نمواً قوياً في أسواق الركاب الدولية في يونيو 2024 مقارنةً بشهر يونيو 2023.

إذ سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 79.7% بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023.

فيما حافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على نمو قوي بزيادة 22.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 22.9% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 83.0% بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023. وكان خط أفريقيا-آسيا الأسرع نمواً بزيادة 38.1%.

كما سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 9.8% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 87.4% بانخفاض 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 88.7% بانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

وكذلك سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 15.3% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 15.6% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 85.1% بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023.

وحققت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 16.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع عامل الحمولة إلى 77.0% بزيادة 7.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023، وكانت هذه أكبر زيادة في عامل الحمولة بين جميع المناطق.

الأسواق المحلية

سجل الطلب المحلي على السفر ارتفاعاً في يونيو في معظم الأسواق الرئيسية باستثناء اليابان وأستراليا. حيث سجلت البرازيل أكبر زيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي، فيما انخفضت مبيعات التذاكر المحلية في يونيو للسفر في يوليو وأغسطس بنسبة 0.9%، مما يشير إلى تراجع تدريجي في الطلب ليعود إلى معدلات النمو قبل الجائحة.

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