المنامة، مملكة البحرين: حقق خليجي بنك ش.م.ب خسارة صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 402 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2023، مقارنةً بأرباح بلغت 3.12 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2022م، أي بانخفاض نسبته 112.87٪.

وبلغ قيمة السهم -4.251 فلس خلال الربع الأخير من العام 2023، مقارنة مع 0.154 فلس خلال الربع الأخير من العام 2022م. فيما بلغت إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار 21.578مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل 18.571 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2022م وذلك بنسبة زيادة بلغت 16.19%، ويعود سبب ارتفاع إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار بشكل رئيسي إلى تسجيل البنك زيادة في الإيرادات من الودائع لدى المؤسسات المالية والاستثمارات في الاوراق المالية ورسوم وإيرادات أخرى.

كما وأشارت النتائج المالية إلى تحقيق البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 9.003 مليون دينار بحرين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مقارنةً بأرباح قدرها 14.007 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، أي بانخفاض قدره 35.72٪ .

بلغت ربحية السهم 3.753 فلس مقارنة مع 9.987 فلس في عام 2022م وسجل البنك زيادة في إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار لتصل إلى 88.271 مليون دينار بحريني خلال عام 2023م مقابل 62.204 مليون دينار بحريني للفترة نفسها في العام 2022م وذلك بنسبة زيادة بلغت 41.91 ٪. ويعود سبب الارتفاع في إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار بشكل رئيسي إلى تسجيل البنك زيادة في الإيرادات من الودائع وأصول التمويل والاستثمارات في الصكوك و والاوراق المالية ورسوم وإيرادات أخرى.

ووصلت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 148.715 مليون دينار بحريني في العام 2023م مقارنة مع 147.642 مليون دينار في العام 2022م، بزيادة نسبتها 0.73٪.

ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات البنك بنسبة 5.38٪ لتصل إلى 1,502.4مليون دينار بحريني مقارنةً مع 1,425.7 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2022م، فيما انخفضت استثمارات الصكوك انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 522.75 مليون دينار بحريني في العام 2023م مقارنةً مع 523.33 مليون دينار في العام 2022م، بانخفاض نسبته 0.11٪.

وفي الوقت ذاته، سجلت النتائج المالية انخفاضًا في إجمالي الودائع بنسبة 4.83 % لتصل إلى 1,057.83 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1,111.53 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أكد السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الظروف المُحيطة، مُتمسكاً باستراتيجية طموحة تُرتكز على الابتكار والإبداع من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي لها بصمة مهمة في تحقيق رؤى البنك المنسجمة مع هويته الجديدة لتحقيق طموحات الشباب وتمهيد الطريق لهم للتميز والنجاح.

وتابع: " وتأتي هذه النتائج على الرغم من تأثر المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بارتفاع تكلفة التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة العالمية وانعكاسها على أسعار الفائدة المحلية، وهو ما انعكس على أداء مُعظم المؤسسات العاملة في هذا القطاع. نحن ندرك التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو، ولذلك سخرنا مواردنا لتجاوزها من أجل ضمان استدامة ربحية البنك، مُرتكزين على البيئة الإقتصادية المواتية في المملكة والتي لها أهمية كبيرة في ازدهار البنوك وتميزها. سنواصل مسيرتنا المتميزة نحو آفاق جديدة من النجاح واثقين بالرؤية والاستراتيجية الجديدة للبنك التي تتماشى مع هويته وأهدافه الموضوعة".

وأضاف: "أود في هذا الصدد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم وإيمانهم بخليجي بنك، كما أود أن أعرب عن خالص امتناني لفريق عملنا على ما قدموه خلال عام حافل ومليء بالنجاحات."

من جانبه، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: " رغم جميع التحديات الإقليمية والمحلية، نحن فخورون بما تحقق في العام الماضي الذي شكل محطة مهمة في التاريخ العريق لهذه المؤسسة المالية الوطنية مع إطلاق الهوية الجديدة لها باسم خليجي بنك، وذلك بشكل يتناسب مع المكانة البارزة التي بات يحتلها البنك على مستوى المملكة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشريك أساسي في الطموح والتنمية والإنجاز."

وأوضح السيد القصيبي بالقول: "وفي هذا السياق، واصل البنك خلال العام 2023م عقد شراكات مثمرة مع عددٍ من مؤسسات القطاع العام والخاص، من بينها توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع بابكو إنرجيز، وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع stc pay، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين لتيسير تقديم خدمة الاستبدال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين المنضوين تحت مظلة الهيئة، بالإضافة لتوقيع اتفاقية مع صندوق العمل ’تمكين‘ لطرح برنامج تمويلي خاص يهدف لدعم الأطباء البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص الراغبين في استكمال دراستهم."

وأضاف: "حرص البنك أيضًا على توسيع التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتقديم حلول تمويل إسكانية بمزايا استثنائية للمواطنين المستفيدين من برامج السكن الاجتماعي، إضافة إلى عدد من شركات التطوير العقاري الرائدة في المملكة. كما أعلن البنك خلال العام الماضي عن إطلاق ’حساب الراتب‘ المتوافق مع مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يُقدم مزايا حصرية على تحويل الراتب الشهري إلى البنك، تشمل معدل ربح متوقع يصل إلى 4٪، إضافة إلى الدخول في سحوبات شهرية على جوائز نقدية قيمة وغيرها من المزايا الحصرية. في حين احتفى البنك خلال العام الماضي بتخريج الدفعة الأولى في برنامجه التدريبي المبتكر والحصري ’بوابة الصيرفة‘ الذي أطلقه بهدف تسليح حديثي الانضمام لسوق العمل بالخبرات والمهارات اللازمة للتأقلم مع متطلبات العمل في القطاع المصرفي. وعلاوةً على ذلك، وقع البنك اتفاقية تعاون مشتركة مع الخدمات الطبية الملكية لبناء مركز متخصص لسرطان البروستات معد بأحدث التقنيات العالمية."

وتابع: "سنعمل خلال العام الجاري على استمرار هذا النهج التوسعي الذي من شأنه أن يعزز من مكانة البنك الريادية في قطاع الصيرفة الإسلامية بما يحقق تطلعات الشركاء والعملاء والمساهمين الكرام."

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-انتهى-