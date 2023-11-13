دبي، الإمارات العربية المتحدة، حققت مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") مؤخراً إنجازاً هاماً بإحرازها شهادة الأيزو 9001:2015، بما يعزز التزامها بالجودة والتميز في مجال الحلول العلمية. وتأتي هذه الشهادة، الممنوحة من المنظمة الدولية للمعايير ("أيزو")، تأكيداً على تفاني مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") في تلبية المعايير العالمية عبر عملياتها وتجاوز التوقعات في هذا الإطار.

تشكّل شهادة الأيزو 9001:2015 أحدث إصدار من المعيار الدولي لأنظمة إدارة الجودة، إذ إنها ترتكز على ضرورة اعتماد النهج الموجه نحو العمليات للحرص على التزام المؤسسات بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة باستمرار. ويشكّل نجاح مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") بالحصول على هذه الشهادة العالمية انعكاساً لالتزامها بتطبيق ممارسات إدارة الجودة الصارمة ومبادرات التحسين المستمر.

هذا ويتمحور أحد أهم جوانب شهادة الأيزو 9001:2015 على رضا العملاء. وقد ساهمت هذه الشهادة في تسليط الضوء على التزام مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") بفهم متطلبات العملاء وتلبيتها، فضلاً عن تفانيها لتقديم منتجات وخدمات تلبي توقعات العملاء أو تتجاوزها باستمرار. يعدّ هذا النهج، الذي يُدرج العملاء في سلّم أولوياته، من العوامل ذات الأهمية القصوى سيّما في بيئة الأعمال التنافسية الحالية، حيث أنّ نجاح أي مؤسسة منوط برضا عملائها أولاً وأخيراً.

يساهم الحصول على شهادة الأيزو بتعزيز مكانة مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") باعتبارها شريكًا موثوقًا وجديرًا بالثقة للشركات التي تبحث عن معدات وحلول علمية عالية الجودة، كما يمهّد الطريق لفرص واتفاقيات تعاون جديدة على نطاق عالمي. ومن خلال اعتمادها على نظام قوي لإدارة الجودة، ستصبح مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") أكثر استعداداً لإدارة المخاطر واغتنام الفرص، ما يضمن قدرتها على الاستمرار وقابليتها للتكيف في الأسواق دائمة التطور.

بالإضافة إلى ذلك؛ توفر هذه الشهادة في تحسين الكفاءة التشغيلية ضمن مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي"). وبعد إجراء تدقيق شامل لعملياتها وإجراءاتها، حددت الشركة بالفعل المجالات التي تحتاج إلى التحسين والتطوير. لا يقتصر هذا الالتزام بالتحسين المستمر على تلبية متطلبات شهادة الأيزو 9001:2015 فحسب، بل يجعل أيضًا من مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") مؤسسة تطلعيه ذات أفكار تقدمية وقابلة للتكيف.

هذا ويشكّل نيل مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") لشهادة الأيزو 9001:2015 تأكيداً على التزامها بالجودة ورضا العملاء والتحسين المستمر. مما لا شك فيه أنّ هذا الإنجاز من شأنه تعزيز سمعة مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي") في القطاع، ولكنه يساهم أيضاً في ترسيخ الثقة في نفوس العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة. وبالتزامن مع امتثال "جي إس سي" المتواصل بتلبية هذه المعايير العالية، تمثل شهادة الأيزو 9001:2015 رمزاً لالتزام الشركة بالتميز ضمن المنظومة المتنامية للحلول العلمية.

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