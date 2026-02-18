تخطط شركة تاليس، الرائدة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة للدفاع والفضاء والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية، لتوظيف أكثر من 9000 موظف حول العالم في عام 2026

تأتي هذه التوقعات بعد توظيف 8800 موظف في عام 2025، متجاوزةً بذلك الهدف المعلن سابقًا والبالغ 8000 موهبة جديدة. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، وظّفت تاليس ما لا يقل عن 8000 شخص سنويًا لدعم نمو قطاعات أعمالها الثلاثة.

في عام 2025، تلقت تاليس 1.4 مليون طلب توظيف من جميع أنحاء العالم، متجاوزةً بذلك رقمها القياسي البالغ مليون سيرة ذاتية في عام 2024. وقد صنّف تصنيف "يونيفرسوم" شركة تاليس في المرتبة الأولى بين أكثر جهات التوظيف جاذبية لطلاب كليات الهندسة في فرنسا (والثانية في عام 2024).

ولا يزال تعزيز التنوع في فرق العمل ولجان الإدارة من أولويات المجموعة. في عام 2025، شكلت النساء 32% من إجمالي عمليات التوظيف. وتتألف 69% من لجان إدارة المجموعة من أربع نساء على الأقل، وتطمح تاليس إلى الوصول إلى 75% في عام 2026.

في عام 2026, تخطط تاليس لتوظيف 150 شخصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، منهم 60 في الإمارات العربية المتحدة و30 في المملكة العربية السعودية.

في فرنسا، ستوظف شركة تاليس 3300 شخص، منهم 1630 في منطقة إيل دو فرانس، و290 في بريتاني، و280 في نوفيل أكيتين، و270 في بروفانس ألب كوت دازور، و250 في أوكسيتاني، و220 في سانتر فال دو لوار، و180 في أوفرن رون ألب، و130 في باي دو لا لوار.

إضافةً إلى 9000 موظف من خارج الشركة، وبفضل تنوع قطاعات أعمال تاليس الثلاثة، وتعدد الأدوار والمواقع الجغرافية، سيستفيد 3500 موظف من فرص التنقل الوظيفي الداخلي. كما سيؤدي نهج "التعلم المستمر للشركة" الذي تتبناه المجموعة، والذي يضم أكثر من 35 أكاديمية داخلية، إلى تمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم، وبالتالي الحفاظ على خبرة تاليس عند أعلى مستوياتها عالميًا.

تلتزم شركة تاليس بالجهود المبذولة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تخطط لأن تتجاوز نسبة توظيفهم 7% في فرنسا عام 2025.

سيتم توجيه حوالي 40% من الوافدين الجدد إلى مجال الهندسة (هندسة البرمجيات والأنظمة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات)، وتوجيه 25% إلى قطاع الصناعة (وظائف فنيين ومشغلين ومهندسين).

تاليس تؤكد التزامها بإلهام المواهب الشابة ودعمها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

• تكرس تاليس جهودها لرعاية المسارات المهنية للشباب، وتولي اهتمامًا كبيرًا باستقبال المتدربين، لا سيما في فرنسا، حيث ستدعم 1700 متدرب و1600 طالب من خريجي البكالوريوس (من السنة الثانية إلى الخامسة)، بالإضافة إلى 1000 طالب في السنة الثالثة و500 طالب في السنة الثانية عام 2026. وتمثل هذه الفرص لهؤلاء الشباب خطوةً مهمة نحو مستقبلهم المهني. في عام ٢٠٢٥، شكّل المتدربون والمتدربون المهنيون ١٥٪ من إجمالي توظيف شركة تاليس في فرنسا.

• من خلال برنامجها "صُناع المهن"، تتواصل تاليس بنشاط مع الشباب من سن ٦ إلى ١٨ عامًا لتحفيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا. ويتحقق ذلك عبر زيارات ميدانية وعروض تقديمية تعليمية في المدارس. في عام ٢٠٢٥، التقت المجموعة بـ ٢٥٠ ألف طالب حول العالم، من المرحلة الابتدائية إلى المراحل العليا من التعليم.

• بالتوازي، أطلقت تاليس برنامج "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للجميع"، وهو مبادرة للمنح الدراسية وبرامج الإرشاد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا في فرنسا. صُمم البرنامج لدعم وإلهام الطلاب الشباب القادمين من خلفيات اجتماعية واقتصادية صعبة، والذين يطمحون إلى العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. في العام الأول من البرنامج، مُنحت ٤٠ جائزة في فرنسا وبلجيكا، تضمنت كل منها منحة قدرها ٥٠٠٠ يورو وسنة من التوجيه من أحد موظفي تاليس. في عام 2026، سيتم توسيع نطاق برنامج "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للجميع" ليشمل دولًا من بينها جمهورية التشيك وبولندا واليونان ورومانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا والبرازيل وكوريا الجنوبية.

"نفخر بتزايد الاهتمام بشركة تاليس عامًا بعد عام. فالأفراد الموهوبون الذين ينضمون إلينا مدفوعون برغبةٍ صادقة في المساهمة في تطوير حلولٍ سيادية ومبتكرة ومستدامة، يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى. معًا، نستشرف المستقبل من خلال إلهام عددٍ متزايد من الشباب، ولا سيما الشابات، لمتابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

باتريس كاين، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس.

يمكن للمرشحين المهتمين بالوظائف المتاحة في تاليس الاطلاع على المزيد والتقديم عبر الإنترنت على الرابط التالي: https://www.thalesgroup.com/fr/candidatand وهنا لبرنامج "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للجميع"

حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن.

تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والتقنيات السحابية والجيل السادس.

يعمل لدى تاليس 83 ألف موظف في 68 دولة. وفي عام 2024، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 20,6 مليار يورو.

