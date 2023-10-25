تستهدف كافة الأعمار والاهتمامات

بمشاركة من 12 دولة

ستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 للعام؛ ينظّم خلالها 900 ورشة عمل بمشاركة خبراء ومتخصصين من 12 دولة، يجتمعون في قاعات وأروقة المعرض ليشاركوا تجاربهم وخبراتهم المتنوّعة مع زوّار الحدث العالمي من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وانسجاماً مع رؤيته الشاملة لصناعة الكتاب والثقافة؛ تصطحب دورة هذا العام من المعرض التي تُعقد تحت شعار "نتحدّث كتباً"؛ زوّار هذه المساحات في رحلة معرفية فريدة تستكشف خلالها مجالات عديدة في الفترة من 1 – 12 نوفمبر 2023 في إكسبو الشارقة.

مساحات للتأمل وتطوير الذات

وقد تمّ تخصيص المساحة الأولى لورش التأمل لكافة الفئات العمريّة، والتي يقدّمها ويشرف عليها مجموعة من المدرّبين والخبراء في جلسات خاصة بإعادة التوازن النفسي وضبط النفس وتطوير الذات، وتشمل ورشة التنفس والتأمل لإدارة التوتر، وورشة تحقيق الأهداف للفئة العمريّة 10 سنوات فما فوق. كما توفّر المساحة الأولى 3 ورش مخصّصة للذكور والإناث للفئة العمريّة 16 عاماً فما فوق، وهي: ورشة عمل الصورة الذاتية في برنامج يسعى للتواصل مع صورتك الذاتية عن نفسك وكيف تراها، وورشة المرونة النفسية لتعليم الفرد تقنيات داعمة ومساعدة لزيادة المرونة النفسية في حياته اليومية، وورشة كيف تبدأ من الصفر (الوعي الذاتي)؟ والمخصصة لكل شخص يبحث عن تطوير ذاته ولا يعرف من أين يبدأ، وغيرها من الورش.

كما تستضيف المساحة الأولى ورشة إعادة إحياء الشغف للذكور والإناث للفئة العمرية 15 فما فوق، وورشة الذكاء العاطفي للنساء 16 عاماً فما فوق، وورشة يوغا علاجيّة للإناث من فئة 15 عاماً فما فوق، وورشة لغة الجسد للذكور والإناث من عمر 13 فما فوق، وورشة للأطفال والأهالي حول "التنمر، الطفل العدائي"، وورشة للشباب بعنوان الحس الأمني، وكذلك ورشة التشافي بالقراءة للذكور والإناث من عمر 20 فما فوق.

القصص المصوّرة وفنون الرسم

وخُصّصت المساحات الثانية والثالثة والرابعة لفئات الأطفال واليافعين، لتقديم ورش متنوّعة تُعنى بالقصص المصورة، وأدب الطفل، والطهي، والعلوم، والفنون، والأصوات والموسيقى، والاختراعات والابتكار.

فيما تقدم المساحة الخامسة ورش عمل حول فنون الرسوم المتحرّكة، والتعامل مع الآخرين، والصناعات اليدوية، وقد تم تخصيصها للفئة العمرية 15 عاماً وما فوق. في حين تستضيف المساحة السادسة ورش عمل لجميع الفئات العمرية، وتهتمّ بموضوعات التحفيز والتعاون وإنجاز العمل الجماعي وحل المشكلات، وورش الكتابة الإبداعية، وأيضاً تستضيف هذه المساحة مجموعة من الورش النخبوية الخاصة بتعلم وفهم لغة الإشارة، وورش تستهدف ذوي الإعاقة.

ويدعو معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، كافة الزوّار وأولياء الأمور إلى اصطحاب أطفالهم للاستفادة من المجالات العديدة التي تستضيفها المساحات الستّ الخاصة بورش العمل، علماً أنّ المعرض ينطلق الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 ويفتح أبوابه على مدار 12 يوماً بدءاً من الساعة 9 صباحاً باستثناء يوم الجمعة الساعة 4 عصراً.

#بياناتحكومية

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