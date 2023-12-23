مسقط: بإعتباره البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان؛ يواصِلُ بنك نزوى لعب دور محوري في تعزيز وتمكين المشاريع الرامية إلى تحقيق تنمية إقتصادية مُستدامة. وفي هذا السياق، وقّع بنك نزوى اتفاقية تمويل مع شركة نهضة الدقم للمساكن لتقديم تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع بناء مدينة سكنية متوافقة مع توجيهات منظمة العمل الدولية (ILO).

وقّع اتفاقية التمويل الفاضل خالد البرواني، نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات ببنك نزوى، فيما وقعها من جانب شركة نهضة الدقم للمساكن الفاضل راشد علي، الرئيس المالي للشركة وبحضور عددٍ من أعضاء الإدارة التنفيذية من الجانبين.

تجسّدت جهود شركة نهضة الدقم للمساكن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في إنشاء قرية النهضة بالدقم، بمستوى عالي ومتكامل يسهم في تحقيق رؤية الحكومة للدقم كمركز لوجستي عالمي يُعزز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى ذلك تتميّزُ مساحات القرية بطبيعتها الصحية والمُصممة بعناية من أجل راحة جميع فئات القوى العاملة، إذ تم بناء القرية وفقًا للمعايير التي حددتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة العمل، وتلتزم بتوجيهات منظمة العمل الدولية (ILO).

وفي تعليقه حول أهمية اتفاقية التمويل هذه، قال الفاضل خالد البرواني مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات ببنك نزوى: " تُعتبر الاستدامة في بنك نزوى أحد التوجهات الاستراتيجية التي تساهم في تصميم منتجاتنا وخدماتنا، تماشيًا مع رؤية عُمان 2040 التي تضع الاستدامة ضمن أحد ركائزها الرئيسية، وباعتبارنا روّادًا في مجال التمويل الإسلامي المُستدام، نحرص في بنك نزوى على تكوين شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات والمؤسسات التي تُشاركنا رؤيتنا في بذل جهود حثيثة لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة لضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة. ويعكس تعاوننا مع شركة نهضة الدقم للمساكن إلتزامنا بالمُضي نحو مستقبل اقتصادي مُستدام".

وأضاف قائلا :"من خلال هذه الشراكة، سيقوم بنك نزوى بدعم تطوير حلول المشاريع السكنية المستدامة للعمال التي تقوم بها شركة نهضة الدقم للمساكن و سيؤدي البنك دورًا فاعِلاً في ضمان توفير مرافق عيش مريحة وعالية المستوى للقوى العاملة المتواجدة في الدقم، إضافة إلى أن هذا التعاون يعكس بحق مبادئ الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية"

وحول هذه المناسبة قال راشد علي الرئيس المالي للشركة: "تماشيًا مع التزام النهضة بالاستدامة ومواءمة جهودها مع هدف السلطنة نحو تحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون، يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع بنك نزوى لتمويل مشروعنا القادم المتعلق بالاستدامة، اذ يعد هذا التعاون هو شهادة على الجهود المتواصلة لتحقيق معايير الاستدامة. وأننا نؤمن بأن الجهود تُعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي تعود بالنفع على الأجيال القادمة، وتهدف شراكتنا أيضًا إلى تعزيز التحول الاستراتيجي نحو مستقبل أكثر استدامة للشركات في السلطنة."

الجدير بالذكر أن قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك نزوى، قد نجح بشكل بارز في دعم المبادرات والمشاريع التنموية الرائدة، والتي تتبنى قيم الاستدامة والممارسات البيئية وذلك من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

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