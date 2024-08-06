نظراً للإقبال الهائل على شراء الشقق في دبي الجنوب، من المقرر تنفيذ مشاريع جديدة قريباً

بيع 788 وحدة تضم فلل ووحدات تاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات عن تقدّم الأعمال الإنشائية في مشروع "النبض الشاطئ"، المجمع السكني الفاخر والمتكامل في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90%، فيما من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضم 251 وحدة سكنية، بحلول نهاية العام الحالي.

ونظراً للإقبال المتزايد على العقارات في دبي الجنوب، ولا سيما الشقق، تخطط دبي الجنوب لمشاريع مستقبلية تشمل وحدات سكنية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء. وقد حقق مشروع "النبض الشاطئ" نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه حيث بيعت جميع الوحدات البالغ عددها 788 فيلا وتاون هاوس، وقد بات هذا الإنجاز بمثابة نموذج رئيس لدبي الجنوب مع كل عملية إطلاق مشروع جديد، ما يعكس الطلب الكبير على الوحدات السكنية في المنطقة.

ويضم المشروع 788 وحدة سكنية تتألف من فلل وتاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بمساحات مبنية تتراوح بين 2600 إلى 4800 قدم مربع للمساحة المعيشية. وتشتمل كل فيلا على غرفة نوم رئيسة وغرفة خادمة ومطبخ مغلق مجهز بالكامل وحديقة خاصة ومواقف سيارات مغطاة وغرف واسعة للمعيشة ومكتب، إلى جانب المساحة الواسعة على السطح. كما يتميّز المشروع بوجود بحيرة شاطئية اصطناعية، فضلاً عن حوض سباحة نصف أولمبي.

وتم تصميم مرافق المشروع بعناية لتوفير أسلوب حياة أفضل للسكان. وتشمل هذه المرافق نادياً للياقة البدنية المجهز وفق أحدث الطرز، وصالة رياضية وملعب للإسكواش وجدران تسلق وصالة خاصة أخرى وحديقة يوغا واستوديوهات للتمارين الرياضية، مع تخصيص نادٍ للأطفال وحديقة مائية. كما تشتمل المرافق على مسبح للأطفال وملاعب للتزلج ومسارات للجري، والعديد من المطاعم والمقاهي وسوبرماركت، وتنتشر في أرجائه المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة المخصصة لملعب للتنس وتنس الشاطئ وتنس البادل.

وأعرب نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، عن سعادته بتقدّم أعمال البناء، مشيراً إلى أنها تتماشى مع الجداول الزمنية المخطط لها. وسلط الضوء على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بمشاريع دبي الجنوب السكنية على مدى السنوات الماضية، عازياً ذلك إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وجودة الوحدات، والمرافق الشاملة، والأسعار التنافسية. وقال: "نقوم في الشركة بالتخطيط للمشاريع المستقبلية، لتلبية الطلب المتزايد على الشقق في دبي الجنوب. إنّ مشروع "النبض الشاطئ" يتميز بمرافقه الاستثنائية، ونحن على ثقة من أنه سيكون إضافة قيمة للمجتمعات في دبي".

وتعمل دبي الجنوب على الارتقاء بالمنطقة السكنية عبر العديد من المرافق لتوفير الراحة للمقيمين. وتشمل هذه المرافق الحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة وهايبر ماركت بمساحة تصل إلى 50 ألف قدم مربّع. وتضم قائمة المرافق أيضاً مسجداً ومحطة وقود وطريق للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تفتح مدرسة جيمس فاوندرز دبي الجنوب، خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أبوابها خلال الشهر الحالي. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق والعديد من المجمّعات السكنية المسورة التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

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