دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري، المطور الرئيسي لمشروع تلال مردف والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تأجير 90٪ من مساحات التجزئة في تلال مردف أفنيو الذي يقع ضمن المركز التجاري "الملتقى أفنيو" في مشروع تلال مردف.

ويعد تلال مردف أفنيو الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات التجارية للتسوق والترفيه للمقيمين في جميع أنحاء مناطق مردف والخوانيج والورقاء. وقد استقطب تلال مردف أفينو أسماءً شهيرة في قطاع المطاعم والمقاهي، ومراكز التجميل، والترفيه، والعيادات والصيدليات، والسوبر ماركت.

قال عبيد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: " إن الأمر المهم الآن هو أن المركز التجاري داخل مشروع تلال مردف أصبح حيوياً بعد أن تم تأجير 90٪ من إجمالي مساحات البيع بالتجزئة. ويَسُرنا أن نوفر من خلاله للمقيمين والمتسوقين مجموعة متميزة ومتنوعة من العلامات التجارية الشهيرة، والتي تمنح الزوار أجواءً وخيارات مثالية، وهذا لا يؤكد فقط عزمنا على تصميم مكان ملائم ومريح للأسرة، ولكنه يهدف أيضاً إلى إعادة تعريف مفهوم الاستمتاع بالحياة في موقع متميز متعددة الاستخدامات. وتابع قائلاً:" هناك تنوع كبير في المستأجرين مما يوفر علامات تجارية متعددة، وسط أجواء ودية وممتعة تحققت بفعل التصميم والتخطيط المعزز بالمساحات والإضاءة".

وحالياً، فتحت مجموعة من العلامات التجارية البارزة أبوابها للزوار، بما في ذلك مقهى ستاربكس الشهير، ومطعم تاشاس بتجهيزاته الفاخرة، وهايبر ماركت كارفور، وبعض مراكز التجميل المعروفة مثل ترولاس بيوتي كلينك، وجلو365، وعالم الجمال، وصالون الحلاقة ذا نيو جنتلمان. كما فتحت منطقة لعب الأطفال الحائزة على جوائز، شيكي مونكيز، أبوابها. بالإضافة إلى عيادة كلوفر دينتال كلينك متعددة التخصصات، والصيدليات الشهيرة مثل ابن سينا وهيلث فيرست، وهي أمثلة قليلة على سبيل المثال لا الحصر.

وتم تصميم تلال مردف أفنيو داخل منطقة "الملتقى" لتوفير مساحات مخصصة لمتاجر التجزئة، مما يوفر فرصاً استثمارية مثالية ويخلق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة. ومع وجود 1500 وحدة سكنية داخل هذا المجتمع، يعزز مخطط تلال مردف التطور الحضري والعصري للمنطقة، حيث يقع في قلب موقع استراتيجي بجوار حديقة مشرف بالقرب من مطار دبي الدولي ومناطق الأعمال الرائدة.

ويتكون "الملتقى أفنيو" من مزيج مثالي من المباني السكنية والشقق الفندقية وفندق 4 نجوم ميلينيوم بلايس ومحلات البيع بالتجزئة والمكاتب. وهناك أيضاً مجمعان سكنيان آخران مجاوران لـ "الملتقى أفنيو" ضمن مشروع تلال مردف، هما جناين ونسايم أفنيو.

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