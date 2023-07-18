دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت 'أسترا تك'، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 90% من أسهم 'واي فايننس'، شركة التمويل المرخصة والتي تنشط في الفلبين. ويشكل توقيع الاتفاقية خطوة هامة في إطار مساعي 'أسترا تك' لترسيخ حضورها في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، ما يمهد الطريق أمام شراكات أخرى تعيد رسم ملامح مستقبل القطاع. وتشمل الشراكة التعاون مع روجر يانج، مؤسس شركة 'واي فاينانس'، إلى جانب 'واي إنفستمنتس'، الشركة الفلبينية المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة وصاحبة حصة أقلية في 'واي فاينانس'.

وبرزت شركة 'واي فاينانس'، المرخصة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، بصفتها شركة موثوقة في قطاع الإقراض على الإنترنت في الفلبين. كما تدير الشركة منصة 'لون تشامب' الناجحة للإقراض على الإنترنت، والتي حققت مكانة قوية في مجال توفير الحلول المالية الفعالة وسهلة الوصول للعملاء في الفلبين.

وتهدف 'أسترا تك' من خلال هذه الاتفاقية إلى استثمار تقنياتها ومواردها ومصادر تمويلها للارتقاء بخدماتها المالية إلى مستويات جديدة. ويتمتع المواطنون الفلبينيون بحضور كبير يصل إلى 6.1% من إجمالي تعداد سكان دولة الإمارات، كما يشكلون واحداً من أكبر مجتمعات المقيمين في الدولة. وتعتزم 'أسترا تك' من خلال شراكتها مع روجر يانج و'واي إنفيستمنتس'، تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات المجتمع الفلبيني في الفلبين ودولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة 'أسترا تك' والرئيس التنفيذي لتطبيق 'بوتيم': "يسعدنا البدء في هذه المرحلة المحورية في رحلة أسترا تك لتحقيق النمو. وينسجم الاستحواذ على واي فاينانس مع رؤيتنا لإثراء تجربة شريحة أوسع من العملاء بالمزيد من الخدمات المالية المبتكرة وتلبية مختلف احتياجات الفلبينيين في الفلبين ودولة الإمارات. ونثق بأن من خلال جمع خبراتنا مع معرفة واي فاينانس الواسعة بالسوق يمكننا توفير قيمة أعلى لعملائنا وتسهيل حياتهم اليومية."

ومن جهته قال روجر يانج، مؤسس شركة 'واي فاينانس': "يسرنا التعاون مع أسترا تك، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، حيث تفتح هذه الشراكة أفاقاً متنوعة من الفرص أمامنا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية وتمكين الأفراد في الفلبين وخارجها. وتشكل هذه الاتفاقية بداية رحلة مميزة في إطار مساعينا لتحقيق أثر دائم وملموس."

ومن جانبه قال فرانكي مينج، مؤسس شركة 'واي إنفيستمنتس' في الفلبين: "نفخر في واي إنفيستمنتس بالمشاركة في هذا التعاون الرائد، ونؤمن بقدرة أسترا تيك وواي فاينانس على تحفيز الابتكار وإعادة رسم ملامح المشهد المالي. ونسعى من هذا التعاون إلى تعزيز نمو واي فاينانس ودعم السوق بحلول مالية غير مسبوقة."

ويمكن ل"أسترا تك" بفضل الاستحواذ على حصة كبيرة من أسهم شركة "واي فاينانس" ترسيخ مكانتها بوصفها جهة رائدة في المشهد المالي العالمي. كما تلتزم الشركة بتطوير المنتجات المالية العابرة للحدود والمصممة لتحقيق الرفاه المالي للفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات. وتواصل 'أسترا تك' التزامها بتمكين الأفراد والشركات من خلال خدمات مالية شاملة ومبتكرة، حيث يساهم هذا الاستحواذ في إتاحة المزيد من الشراكات وتحقيق الازدهار المالي وتعزيز نمو الشركة في المستقبل.

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لمحة حول أسترا تك:

تأسست أسترا تك في عام 2022 كمجموعة رائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنجزت الشركة في العام نفسه مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لمنصات بارزة، بما في ذلك منصة PayBy للتكنولوجيا المالية، الحاصلة على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ ومنصة رزق للخدمات المنزلية تحت الطلب؛ وبوتيم، منصة الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2023، طوّرت أسترا تك أول تطبيق فائق القدرات في العالم، بعد أن قامت بدمج خدمات تطبيقي رزق وPayBy في تطبيق بوتيم. ويوفر التطبيق الفائق للمستخدمين خدمات منزلية وتجارة إلكترونية وتكنولوجيا مالية بسهولة تامة، وسرعة تتخطى أقرب المنافسين بثلاث مرات. وتمهّد منهجية أسترا تك المبتكرة الطريق لتغيير جذري في مفهوم العلاقة بين المستهلكين والشركات، مما سيعزز التجارب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

لمحة عن واي فاينانس:

تاسست شركة واي فاينانس وتم تسجيلها بوصفها شركة مالية مرخصة من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين في فبراير عام 2018. وأطلقت ذراعها لخدمات الإقراض على الإنترنت لون تشامب في الفلبين بنهاية مايو عام 2018.

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