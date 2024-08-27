الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. 26 أغسطس 2024: أعلنت مجموعة ألف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة، عن بيع 90% من الوحدات في أحياء أريم وألما ضمن مشروع حيان.

وهو ما يمثل 1131 وحدة، من إجمالي وحدات المشروع، مما يعكس الطلب القوي في السوق والثقة في رؤية مجموعة ألف لمجتمع حيان المتميز.

وبهذه المناسبة، قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "تؤكد الاستجابة الهائلة لأريم وألما التزامنا بإنشاء مجتمعات متميزة ومستدامة يتردد صداها لدى السكان. ونحن متحمسون لمواصلة هذا الزخم مع إطلاق حي جديد في مشروع حيان في المستقبل القريب".

التطورات القادمة

مع بيع 90% من الوحدات في أريم وألما، تستعد مجموعة ألف لإطلاق حي جديد ضمن مشروع حيان. وسيستمر هذا التوسع في الوفاء بوعد المجموعة بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة في إمارة الشارقة.

ولا تزال ألف ملتزمة بالتنمية المستدامة وإثراء حياة سكان الشارقة، ومن المتوقع تسليم أحياء أريم وألما في ديسمبر 2026.

حي أريم

يتكون حي أريم من 848 وحدة سكنية، موزعة على ثلاث مراحل، ويوفر من خلالها تجربة معيشية فريدة تتميز بوسائل الراحة الحديثة والمساحات الخضراء المورقة والتصميم المستدام.

وبفضل موقعه المتميز ومساكنه المصممة بدقة، حاز حي أريم على إشادة واسعة النطاق كوجهة سكنية رائدة في الإمارة. وتم تصميم الفلل في أريم لتوفير أقصى قدر من الضوء الطبيعي، مع تخطيطات واسعة وتشطيبات عالية الجودة، مما يحقق مزيجا متناغما من الراحة والجمال.

حي ألما

يضم حي ألما، الذي يعد أحدث منطقة تم إطلاقها داخل حيان، 299 فيلا وتاون هاوس أنيقة مكونة من غرفتين إلى ست غرف نوم. وتتميز بإطلالات مباشرة على نادي حيان والبحيرة، مما يوفر للمقيمين الخصوصية ومجموعة متنوعة من معايير الجودة العالمية.

ويتمتع "ألما" بمجموعة من الميزات الحصرية التي تهدف إلى توفير تجربة عيش استثنائية. ومنها سهولة الوصول إلى المركز المجتمعي في "حيان"، والذي يضم أكبر حديقة مجتمعية، فضلا عن أكبر بحيرة قابلة للسباحة في الشارقة، وغيرها الكثير من الخدمات المتنوعة كالملاعب الواسعة، والأراضي المخصصة للزراعة العضوية، إضافة إلى المساحات الخضراء المظللة بالأوراق التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات، مما يجعلها بيئة مثالية لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات. كما توفر الفلل أقصى قدر من الخصوصية مع أحدث وسائل الراحة التكنولوجية، مما يثري الحياة اليومية لسكانه.

وتعد منطقة "ألما" جزء من مجتمع فلل "حيان"، وتقع في مكان استراتيجي، حيث توفّر سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات في الشارقة، منها المدينة الجامعية بالشارقة، و06 مول، ومطار الشارقة الدولي، ومسجد الشارقة، ومطار دبي الدولي.

ويُمثل إطلاق مجموعة ألف لمنطقة "ألما"، خطوة رائدة جديدة نحو تعزيز تجربة العيش للعائلات والمستثمرين في إمارة الشارقة، من خلال التزامها بالجودة والابتكار والتنمية المستدامة.

حيان

يقع مشروع حيان في قلب الشارقة، ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع، وهو مصمم لتقديم تجربة معيشية لا مثيل لها. بحيث يضم المشروع فيلات صديقة للبيئة، وأكبر بحيرة للسباحة في الشارقة، وحدائق مجتمعية، ومركز تجاري، مما يوفر مجتمعا استثنائيا متكاملا وفريدا.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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