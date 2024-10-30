جدّة، المملكة العربية السعوديةم: أعلنت شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2024م.

الأداء المالي

سجّلت "النهدي" نمواً في مبيعاتها بنسبة 9.0% خلال التسعة أشهر من العام 2024م، والتي بلغت 7,083.4 مليون ريال سعودي مقابل 6,499.4 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بأدائها القوي في قطاع البيع بالتجزئة والذي حقّق نمواً في المبيعات بنسبة 7.0%. ويُعزى ذلك إلى النمو المستمرّ في القطاع الدوائي بفضل تدفق الوصفات الطبية الصادرة من قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب توسع شراكاتها الاستراتيجية مع شركات التأمين الطبي الخاصة، بالإضافة إلى توفير مجموعات جديدة من المنتجات المبتكرة. وقد ساهم استثمار "النهدي" الاستراتيجي في قطاعي خدمات الرعاية الصحية و البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواصلة تحقيقهما نمواً قوياً في المبيعات بنسبة 104.7% و158.4% على التوالي.

وقد شهدت "النهدي" خلال الربع الثالث من العام 2024م، وللربع الرابع على التوالي، نمواً كبيراً في مبيعاتها بنسبة 8.8%، حيث ارتفعت إجمالي المبيعات بمبلغ 190.4 مليون ريال سعودي لتصل إلى 2,353.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 2,162.9 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي في قطاع البيع بالتجزئة، والذي سجّل نمواً بنسبة 6.8%، بالإضافة إلى مواصلة قطاعي خدمات الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيلهما نمواً في المبيعات بنسبة 96.5% و125.9% على التوالي.

وتواصل "النهدي" تحقيق نتائج قوية من خلال استثمارتها في القنوات الناشئة، حيث تشهد الشركة نمواً متسارعاً في منصّاتها الإلكترونية. وقد ساهمت عمليات التجارة الإلكترونية في الربع الثالث من العام 2024م بنسبة 23.3% من إجمالي المبيعات، مسجلةً ارتفاعاً من 15.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق ، ويعود ذلك إلى نمو المنتجات غير الدوائية بشكل أساسي. وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في سلة منتجات "النهدي" في كافة الفئات المختلفة، حيث تمت إضافة أكثر من 16,900 صنف جديد من المنتجات خلال التسعة أشهر من العام 2024م. واعتباراً من الربع الثاني من العام 2024م، أصبح بإمكان ضيوف "النهدي" في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المجموعة الكاملة من المنتجات المتاحة للضيوف في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا النمو المستمرّ في إيرادات منصّة "النهدي أون لاين" الإلكترونية قدرة الشركة على التكيّف مع سلوكيات المستهلكين المتغيّرة باستمرار وتسخير قدراتها التكنولوجية لتوسيع نطاق عملياتها، الأمر الذي يجعلها ضمن أبرز منصّات التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى المنطقة.

وقد واصلت "النهدي" ترسيخ مكانتها الاستراتيجية ضمن أسواق المنطقة وذلك عبر افتتاحها عدد 9 صيدليات جديدة خلال فترة التسعة أشهر من العام، ليصل إجمالي عدد الصيدليات إلى 23 صيدلية، لتلبي احتياجات ضيوفها من خلال تواجدها في كافة الإمارات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسجلةً بذلك نمواً ملحوظاً في مبيعاتها بنسبة 158.4%.

كما بادرت "النهدي" إلى إضافة عدد 3 عيادات جديدة إلى عياداتها خلال التسعة أشهر من العام 2024م،الأمر الذي ساهم في توسيع شبكة عياداتها لتغطي مدن جديدة وهي ينبع والمدينة المنوّرة ونجران، ليصل إجمالي عدد عيادات النهدي كير إلى عدد 9 عيادات، ما مكنها من تلبية احتياجات ما يزيد عن مليون ضيف خلال الفترة مقارنة بعدد 709 ألف ضيف لللفترة نفسها من العام السابق، مما ساهم في نمو إيراداتها بنسبة 104.7%. وبالإضافة إلى ذلك، حققت العيادات الأربع، التي تم افتتاحها قبل نهاية الربع الأول من العام 2023م، مجتمعةً متوسط هامش ربح ​​صافي بلغ 15% تقريباً، في حين تمكن قطاع خدمات الرعاية الصحية من تسجيل أرباحاً صافية بشكل عام.

بالنظر إلى هامش الربح الإجمالي خلال الأشهر التسعة من العام 2024م، فقد بلغ ما نسبته 37.4% مدفوعاً باستثمار "النهدي" المستمرّ في دعم نمو المبيعات والأداء المتسارع في قنوات الأعمال الاستراتيجية، والمتضمن منصّة "النهدي أون لاين" الإلكترونية وقطاع خدمات الرعاية الصحية وقطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنّ الربع الثالث من العام السابق تضمّن تحرير غير مكرر من مخصص المخزون بمبلغ 33 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة قيام الشركة بمراجعة سیاسة مخصص المخزون. كما تمكنت الشركة من تحقيق تحسّناً ملحوظاً في نفقاتها التشغيلية حيث انخفضت بنسبة 1.3% من الإيرادات، لتصل إلى 28.1% مقارنةً بنسبة 29.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا التحسّن في النفقات التشغيلية التزام الشركة المستمرّ بتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مما يسهم جزئيًا في الحدّ من التراجع في هامش الربح الإجمالي. كما تساهم هذه البرامج في تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ استثماراتها الاستراتيجية بوتيرة أسرع.

وتواصل "النهدي" الحفاظ على مركزها المالي القوي وسيولتها النقدية العالية وديونها الصفرية، في حين تسهم عوائد ودائع المرابحة الإسلامية في تعزيز ربحية الشركة. وقد حافظت "النهدي" على فعالية تدفقاتها النقدية بفضل أسسها التشغيلية القوية وإدارتها الفعّالة لرأس المال العامل.

وانطلاقاً من التزام "النهدي" بمكافأت مساهميها الكرام، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.50 ريال سعودي للسهم بإجمالي مبلغ 325 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2024م خلال الربع الثالث من العام.

وتعكس النتائج ربع السنوية لشركة "النهدي" قدرتها على التكيّف مع توجّهات السوق والمستهلكين المتغيّرة باستمرار، وذلك بمرونة عالية وسرعة ملحوظة. وتملك الشركة اليوم، بفضل استجابتها السريعة لظروف السوق المتغيّرة، كلّ ما يلزم من قدرات وإمكانات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز ربحيّتها في المستقبل.

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