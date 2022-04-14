المنامة، مملكة البحرين: بدأت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – تكثيف عملياتها إلى جمهورية الهند ابتداءً من 49 رحلة أسبوعية هذا الشهر مع اقتراب موسم الصيف؛ كما أعلنت الناقلة أنها ستزيد عدد رحلاتها الأسبوعية إلى 75 رحلة بحلول منتصف شهر مايو، وهو ما يمثل أكثر من 90٪ من جدولة رحلاتها إلى الهند ما قبل الجائحة.

وتعقّيباً على هذا الخبر قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي "يسعدنا استعادة هذا الجزء الهام من عمليات شبكتنا. لم تتوقف ناقلتنا الوطنية عن الطيران أبدًا خلال ذروة الوباء مما يجعلها واحدة من أكثر شركات الطيران خبرة وأمانًا للطيران خلال هذه الأوقات، واليوم نحن نقترب من الوصول إلى شبكتنا الكاملة، مع عدد من الوجهات التي سندشنها هذا الصيف مثل ميلان ومانشستر وروما. نحن نعمل على تعزيز رحلات الربط والترددات لتقديم المزيد من الخيارات والمرونة لمسافرينا الاعزاء، ونحن على ثقة من أن الأشهر المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات وقصص النجاح التي سنرويها."

وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير رحلاتها المباشرة للمرة الأولى بين مملكة البحرين وجمهورية الهند في العام 1960؛ حيث تعد وجهات الناقلة الهندية من الوجهات الرئيسية على شبكة طيران الخليج. كونها إحدى شركات الطيران القليلة التي واصلت عملياتها التجارية؛ تستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها مع تيسير قيود الجائحة وتعافي صناعة الطيران. آخر المستجدات تضاف باستمرار على الرابط gulfair.com/covid19؛ بما في ذلك نصائح السفر، وتحديثات شبكة الوجهات، وتعليمات الصحة والسلامة.

نظرًا لكونها إحدى شركات الطيران القليلة التي لم تتوقف أبدًا عن الطيران أثناء الجائحة، حصلت طيران الخليج على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال الجائحة (كوفيد-19) من قبل شركة سكاي تراكس العالميّة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة 19 أجرتها شركة سكاي تراكس العالميّة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الجائحة وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشار الفيروس. كما حصلت الناقلة الوطنية أيضًا على تصنيف الخمس نجوم لشركات الطيران الرئيسية من APEX؛ وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين.

#بياناتشركات

- انتهى -