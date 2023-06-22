

الصفقة تشمل أيضاً محركات احتياطية وخدمات الصيانة الدورية

لو بورجيه، فرنسا : أعلنت شركة "طيران الرياض" عن اتفاقية لشراء 90 محركاً من طراز GEnx-1B من شركة جي إي أيروسبيس (GE Aerospace) لتشغيل أسطولها الجديد من طائرات بوينج787-9 دريملاينر. وتتضمن الاتفاقية أيضاً توفير محركات احتياطية وخدمات (TrueChoice) للصيانة.

تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض باريس الجوي في جناح طيران الرياض، حيث استعرضت الشركة في مشاركتها الدولية الأولى طائرة بالتصميم الخارجي، وذلك بعد أن حلقت فوق أجواء مدينة الرياض تزامناً مع الكشف عن هويتها البصرية الجديدة.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض"، الأستاذ توني دوغلاس: "تؤكد هذه الاتفاقية عزيمتنا على زيادة أعداد المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية من خلال ربطهم بأكثر من 100 وجهة حول العالم. وهي خطوة تمثل بداية شراكات استراتيجية في منظومة الطيران ، حيث نعمل على تأسيس شركة طيران رائدة تتبنى أفضل ممارسات الاستدامة وتقدم تجربة استثنائية لضيوفنا المسافرين".

من جانبه، قال الأستاذ راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية لشركة "جي إي أيروسبيس" (GE Aerospace) : "نفخر في "جي إي أيروسبيس" بأن نصبح شريكاً استراتيجياً لـطيران الرياض ودعم خطتها الطموحة بإطلاق رحلات دولية طويلة المدى. ويسرنا تزويدها بمحركات GEnx المثالية لطائرات بوينغ 787 والتي تدمج الأداء الاستثنائي والكفاءة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية".

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان الرسمي عن تأسيس "طيران الرياض" في شهر مارس الماضي والتي تهدف إلى تشغيل أسطول طائرات يعتبر الأحدث والأكثر استدامة في العالم. وتعد هذه الشراكة مع شركة جي إي أيروسبيس (GE Aerospace) الأولى لمحركات أسطول "طيران الرياض" الجديد المكون من طائرات بوينغ دريملاينر من طراز 787-9 ، حيث تم جدولة استلام أول طائرة ذات البدن العريض في بداية 2025.

ومنذ دخولها الخدمة عام 2011، قدمت محركات GEnx ما يقرب من 50 مليون ساعة طيران. وتعتبر المحركات الأسرع مبيعاً والأعلى أداءً بتاريخ "جنرال إلكتريك" مع ما يقرب من 3000 محرك في الخدمة وتحت الطلب، بما في ذلك محركات الاحتياط.

يذكر أن محركات GEnx-1B تشغّل طائرتين من أصل ثلاث طائرات بوينغ 787 في الخدمة. ويحقق المحرك أيضاً وفورات بنسبة 1.4٪ في استهلاك الوقود عن كل مهمة نموذجية لطائرات بوينغ 787 مقارنة بالمنافسين، بما يعادل 300,000 دولار لكل طائرة سنوياً، إضافة إلى تحييد انبعاثات تقدر بنحو 2 مليون رطل من ثاني أكسيد الكربون لكل طائرة سنوياً.

كما تعتبر محركات GEnx نقلة نوعية في تكنولوجيا الدفع، حيث تستخدم "جنرال إلكتريك" في تصنيعها مواداً خفيفة الوزن ومتينة، وذلك وفقاً لعمليات تصميم متقدمة بهدف خفض الوزن وتحسين الأداء والحد من أعباء الصيانة، ما يجعلها الخيار المفضل والأكثر موثوقية للرحلات الطويلة.

ستبدأ "طيران الرياض" عهداً جديداً في قطاع النقل الجوي من خلال تطبيق أعلى مستويات الضيافة وتوفير أحدث التقنيات الرقمية التي سترسي معايير جديدة لصناعة النقل الجوي. هذا وستمزج الهوية البصرية للشركة بين أصالة الإرث الثقافي والتاريخي الغني للمملكة العربية السعودية، وملامح الحداثة من خلال شعار الحملة التوعوية العالمية تحت مسمى "المستقبل يبدأ هنا".

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات محركات GEnx تتقاسمها كل من شركة "آي إتش آي" (IHI) اليابانية، و"جي كيه إن إيروسبيس إنجاين سيستيمز" (GKN Aerospace Engine Systems) من المملكة المتحدة، و"إم تي يو" في ألمانيا، و"تيك سبيس إيرو" التابعة لـ "سافران" في بلجيكا، و"سافران إيركرافت إنجاين" في فرنسا، و"سامسونج تيك وين" الكورية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو الناقل الجوي الجديد وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والذي تم إطلاقه في مارس 2023، والذي سيعمل بناء على معايير عالمية. حيث يستهدف طيران الرياض تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب تجهيز أسطول طائراته المتطورة بأحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال. يهدف "طيران الرياض" إلى الريادة في قطاع الطيران حيث سيقوم بتجهيز أسطول طائراته بأحدث المميزات الرقمية وأكثرها تقدماً مع تزويدها لتجارب سفر مبتكرة تعد الأفضل في فئتها من ناحية تصميم المقصورة الداخلية للطائرات بالإضافة إلى الجيل الحديث من نظام الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

سوف يربط "طيران الرياض" الضيوف المسافرين بأكثر من 100وجهة حول العالم بحلول 2030 وعبر تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

لمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.riyadhair.com ، وفي حال وجود أي استفسارات إعلامية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@riyadhair.com

نبذة عن شركة "GE Aerospace"

تعد "GE Aerospace" مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها للاستخدامات التجارية والعسكرية، ولديها شبكة خدمات عالمية واسعة النطاق لدعم منتجاتها. وتمتلك الشركة وشركاتها الفرعية قاعدة عملاء راسخة بأكثر من 40000 محرك طائرة تجارية و26000 محرك طائرة عسكرية، وتضطلع بدور حيوي في تشكيل مستقبل قطاع الطيران. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.GEAerospace.com.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

كيرستن كوتز

مدير الإعلام والعلاقات العامة / شركة "جنرال إلكتريك"

Kirsten.Kutz@ge.com

نيفين وليم / نيشا سلينا

أصداء بي سي دبليو / nivine.william@bcw-global.com/nisha.celina@bcw-global.com