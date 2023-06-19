انطلاقًا من خبراتها التراكمية في تنفيذ وتسليم مشروعات متنوعة في مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت شركة هاوس بيلدنج للتطوير العقاري عن البدء في تنفيذ خطتها التوسعية لتدشين 30 مشروعا منفصلا في مواقع متنوعة ومميزة بمدينة القاهرة الجديدة.

قال طلعت جورجيوس، رئيس مجلس إدارة شركة هاوس بيلدنج للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في تنفيذ وتسليم 90 مشروعا في مدينة نصر، ومع اتجاه الاستثمار في الفترة الحالية للمدن الجديدة قررت الشركة الاستثمار في القاهرة الجديدة مما يضمن لعملاء الشركة أكبر عائد استثماري، مؤكدا على الخبرة التراكمية والمتنوعة التي تعتمد عليها الشركة للاستمرار في خطتها التوسعية الجديدة.

واعتمادًا على خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري في السوق الخليجي وكذلك في السوق المصري، وتنفيذ محفظة مشروعات قوية وتسليم جزء كبير منها مما جعل للشركة مصداقية لدى عملائها، قرر طلعت جورجيوس الانطلاق بشركته في خطة توسعية جديدة قائمة على خبرته المهنية الطويلة، وكذلك رؤيته الطموحة لتعظيم استثمارات شركته.

وأضاف أن الشركة بدات في تدشين 30 مشروعا متنوعا منها 6 مشروعات في حي اللوتس و3 مشروعات في حي الأندلس و7 مشروعات في منطقة النرجس الجديدة و9 مشروعات في منطقة بيت الوطن، وهي مناطق مميزة وتتواجد المشروعات في أميز المواقع داخل هذه المناطق، وبعضها يطل على النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

ولفت إلى أن اختيار مواقع المشروعات بدقة يضمن أعلى عائد على الاستثمار للعملاء، ويجعل أسعار الوحدة قابلة للزيادة مع الوقت، وهو ما يفيد عملاء الشركة، كما أن قرب القاهرة الجديدة من العاصمة الإدارية واكتمال الخدمات بها يجعلها وجهة للكثير من العملاء الباحثين عن السكن الفوري وفي نفس الوقت يتواجدون بالقرب من العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن الشركة اختارت الأحياء المميزة بالقاهرة الجديدة، وتخطط لتنفيذ مشروعات بمساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين، وتتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، مؤكدا متابعة الشركة باستمرار لتطور احتياجات العملاء بالسوق العقاري، وتخطط لمراعاة هذه المتغيرات في تنفيذ مشروعاتها الجديدة، وهو ما يعد أحد عناصر القوة التي تتمتع بها الشركة.

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