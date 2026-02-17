يعزّز مستشفى "ميدكير" الجديد متعدد التخصصات في الشارقة، بسعته البالغة 90 سريراً، منظومة الرعاية الصحية التخصصية المتقدمة في الإمارة، استجابةً للطلب المتزايد الناجم عن النمو السكاني، واتساع نطاق التغطية التأمينية، وتنامي الإقبال على الخدمات الطبية المتقدمة .

تتوافق خطط التوسّع التي تنتهجها "ميدكير" مع المبادرات الاستراتيجية الصحية في دولة الإمارات، والحاجة إلى بنية تحتية متطورة للرعاية الصحية في الشارقة والإمارات الشمالية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميدكير"، إحدى الجهات المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات، عن افتتاح "مستشفى ميدكير الشارقة" الجديد، اللذي شُيّد خصيصاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية المتقدمة، ويتميّز بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ صقر القاسمي، في قلب إمارة الشارقة. وتم تصميم المستشفى متعدد التخصصات بسعة 90 سريراً لمواكبة الاحتياجات الصحية المتنامية في الشارقة والإمارات الشمالية، مما يعكس التزام "ميدكير" الراسخ بتقديم رعاية صحية نوعية فائقة التميّز.

ومن المتوقّع أن يلبّي مستشفى "ميدكير" الجديد احتياجات سكان الإمارة، في ظلّ النمو السكاني والتحولات الديموغرافية، إلى جانب التغيّرات الأخيرة في السياسات الصحية، بما في ذلك تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، الذي أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لشريحة أوسع من السكان، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المراجعين والمرضى في المستشفيات.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية": "يمثل مستشفى ميدكير الشارقة خطوة استراتيجية في استجابتنا للطلب المتزايد على الخدمات الطبية، والتحوّلات في أنماط الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في الإمارات الشمالية. ونحن ندرك تماماً الحاجة المتنامية في المنطقة إلى بنية تحتية متقدمة للرعاية التخصصية المتقدمة، لا سيما في ظل تزايد إقبال السكان على تلقي الرعاية الطبية، سواء الروتينية منها أو المتخصصة، محلياً".

وأضافت: "شهدنا نمواً ملحوظاً منذ افتتاح مستشفى ميدكير الأول لدينا في الشارقة، ويعكس الطلب القوي والمستمر على خدماتنا الصحية المتميزة مستوى الثقة الذي نتمتع به داخل المجتمع. كما يُسلّط هذا النمو الضوء على التغيّر المتسارع في مشهد الرعاية الصحية في المنطقة. وباعتبارنا من الجهات الرائدة في هذا القطاع، فإننا نؤمن بأن من مسؤوليتنا استشراف الاحتياجات المستقبلية والاستثمار بشكل استباقي في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالقدرات الطبية".

وتابعت قائلة: "يمثل التوسع من خلال افتتاح مستشفى ثانٍ متعدد التخصصات قراراً استراتيجياً يتجاوز مجرّد إضافة أَسِرّة أو خدمات جديدة، إذ تتمحور رؤيتنا حول ضمان وصول كل فرد في الشارقة و الإمارات الشمالية إلى رعاية صحية متخصصة بمعايير عالمية، تركّز على احتياجات المريض وتُقدَّم بالقرب من مكان إقامته".

قالت د. شانِيلا لايجو، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "تم تطوير مستشفى ميدكير الشارقة لتقديم التميّز السريري من خلال نماذج رعاية متكاملة ومتعددة التخصصات، تضع سلامة المرضى والكفاءة واستمرارية الرعاية في مقدمة أولوياتها. ومن خلال توحيد خدمات التشخيص المتقدمة والتخصصات الدقيقة ومسارات الرعاية المنظمة تحت سقف واحد، أصبحنا مؤهلين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية المعقّدة محلياً، ما يخفف الحاجة إلى سفر المرضى خارج الإمارات الشمالية لتلقي الرعاية الطبية التخصصية المتقدمة".

وأضافت: "تمتد استراتيجية توسّع ميدكير لتشمل كلاً من الرعاية الصحية الأولية والتخصصية المتقدمة. وخلال عام 2024 وبداية عام 2025، أطلقت المجموعة 11 مركزاً طبياً جديداً تابعاً لميدكير، لترتفع شبكة منشآتنا إلى 26 منشأة في دبي والشارقة. وقد تم تطوير هذه المراكز المجتمعية باستثمار بقيمة 60 مليون درهم إماراتي، وهي تشهد بالفعل تفاعلاً قوياً، ما يعكس التوجه المتزايد نحو الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول ".

وأوضحت د. شانِيلا قائلة: "يدعم هذا التوسع ارتفاعٌ سنوي في أعداد المراجعين بنسبة 28%، ما يدل على تحوّل قوي نحو الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. وبالنسبة لميدكير، فإن إطلاق مستشفى ميدكير الجديد في الشارقة يمثل إضافة ثالث مستشفى إلى شبكتنا خلال السنوات الثلاث الماضية. كما نخطط للتوسع في خدمات الرعاية الرباعية بحلول عام 2026 في الشارقة والإمارات الشمالية، إلى جانب إطلاق مستشفى جديد (مشروع تأسيسي) في دبي خلال العامين المقبلين".

وفي إطار توسيع نطاق الخدمات الطبية ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعايير الطبية المتقدمة، اعتمدت ميدكير دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التشخيص، بما في ذلك تشخيصات أمراض القلب وحلول تصوير الثدي، كما بدأت خطتها للتوسع في الجراحة الروبوتية من خلال إدخال أحدث أجيال تقنيات الجراحة الروبوتية عبر مجموعة من التخصصات الطبية، وذلك قبل نهاية عام 2026.

ويقدّم المستشفى الجديد في الشارقة مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية تغطي 29 تخصصاً، تشمل رعاية الطوارئ والحوادث، ووحدات العناية المركزة للكبار وحديثي الولادة والأطفال، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتصوير الطبي المتطورة، والرعاية التخصصية لصحة المرأة والطفل. ويعتمد نهج "ميدكير" على ضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، من خلال مسارات علاجية مدروسة تعزز استمرارية الرعاية واتخاذ القرارات الطبية المبنية على الأدلة العلمية. كما سيضم المستشفى جهاز PET CT المتقدّم لتوفير تشخيصات دقيقة وشاملة في مجال قسم الأورام. وقد تم تطوير مستشفى ميدكير الشارقة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في قطاع الرعاية الصحية، مع دمج أفضل الخدمات الطبية المتقدمة، ومسارات الرعاية الرقمية، ومبادئ التصميم المرتكز على المريض، بما يسهم في تعزيز السلامة والكفاءة والتنسيق عبر كافة مستويات الخدمة الطبية.

وجدير بالذكر أن هذا الافتتاح يمثّل محطة محورية في استراتيجية التوسع التي تنتهجها "ميدكير"، ويعكس التزام المجموعة الراسخ على مدى سنوات بتقديم خدمات رعاية صحية متميزة ومتكاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ودعم بناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة في كلٍ من الشارقة والإمارات الشمالية.

نبذة عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة الراقية التابعة للمجموعة الأم، "أستر دي إم للرعاية الصحية". وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز في كل من دبي والشارقة، بما في ذلك مستشفى ميدكير رويال التخصصي، ومستشفى ميدكير الصفا، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، ومستشفى ميدكير الشارقة، بالإضافة إلى 24 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، بدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، وتتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية، مع العلم أن جميع مستشفيات ميدكير معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية، والتي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية، كما حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات و الأعترافات الدولية كمقدم خدمة طبية مميزة.

إن ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة في بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على البراهين الطبية بدعمٍ من طاقم التمريض وخبراء التغذية وفريق التأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سنعتني بك جيداً". لمزيد من المعلومات عن ميدكير، يُرجى زيارة موقع www.medcare.ae أو متابعة حساب @Medcareae على تويتر وإنستجرام.

-انتهى-

#بياناتشركات