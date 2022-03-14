التزاماً بالاستثمار في مهارات الشباب وتنميتها

جايارامان: بناء قاعدة قوية من العمالة المدربة الماهرة سيضيف لمجتمع الأعمال والصناعة في مصر بأكمله وليس تي سي آي سنمار فقط

جايارامان: استثمرت تي سي آي سنمار ما يزيد على 2 مليون جنيه مصري على مدار الدورات الثلاث لبرنامجها للتدريب المهني في الفترة ما بين 2018 و 2022.

الكيلاني: نتوقع أن يؤثر التعاون بين كل من الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري وتي سي آي سنمار إيجابياً على قطاع الصناعة في مصر من خلال تنمية مهارات الشباب وهو ما يهدف له برنامج التدريب المهني.

احتفلت شركة تي سي آي سنمار للكيماويات بتخريج الدفعة الثالثة من برنامجها للتدريب المهني، والذي أقيم بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ونجح البرنامج في تخريج عدد 90 طالب هذا العام، ليبلغ العدد الإجمالي للحاصلين على التدريب 400 متدرب خلال الدورات الثلاثة، والتي عقدت بمحافظات القناة بما فيها بورسعيد والسويس والاسماعيلية.

وفي هذه المناسبة، عبر بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، عن فخره بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة برنامج التدريب المهني، قائلاً: "تولي تي سي آي سنمار اهتماماً كبيراً بالتنمية والاستثمار في شباب بورسعيد كأحد ركائز التنمية المستدامة، وهو ما دفعها لاستثمار أكثر من 2 مليون جنيه مصري على مدار ثلاث دورات لبرنامج التدريب المهني في الفترة ما بين 2018 و 2022 ".

وتابع جايارامان مضيفاً أن: "الاهتمام ببناء قاعدة قوية من العمالة المدربة الماهرة لن يثري تي سي آي سنمار فقط، لكنه سيضيف لمجتمع الأعمال والصناعة في مصر بالكامل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعمل على دعم نظام التعليم الفني وكذلك التدريب المهني، حيث يمثلان العنصر الأساسي للربط بين كل من التعليم وسوق العمل."

وفي هذا الإطار، أشاد الأستاذ الدكتور/ خالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بانتهاء الجولة الثالثة من برنامج التدريب المهني، قائلاً: "يمثل انتهاء التدريب المهني الثالث المقام في بورسعيد أحد أهم الإنجازات بمشاركة تي سي آي سنمار، حيث نؤمن بأن هذا التعاون سيؤثر إيجابياً على قطاع الصناعة في مصر من خلال البرنامج والذي يعمل على تعزيز مهارات الشباب، مما ينعكس بدوره على الاقتصاد بأكمله."

وقامت تي سي آي سنمار للكيماويات بإطلاق العديد من المبادرات الأخرى في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة وحرصها على المسؤولية الإجتماعية. وشملت هذه الجهود حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بين عامي 2019 و 2021، بالإضافة إلى القيام بتعقيم الأماكن العامة في محافظة بورسعيد حيث قامت الشركة بتخصيص 100 طن من الهيبوكلوريت المركز لاستخدامه كمواد تغذية لتصنيع ما يقرب من 1000 طن من المطهرات ومواد التنظيف لتطهير الشوارع والوزارات والمدارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا. هذا ومن المنتظر القيام بالعديد من المبادرات بما يتماشى مع خطط الشركة المستقبلية.

الجدير بالذكر أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات هي أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.7 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية و الكالسيوم كلورايد. و تعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تقوم تي سي آي سنمار للكيماويات بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور الهيبوكلوريت.

#بياناتشركات

- انتهى -