الاتحاد للشحن تتعاون مع والنبورن للنقل لتوفير خدمات النقل البري لعملائها في أوروبا

الشراكة الجديدة ستوفر اتصالاً سلساً بين منافذ الاتحاد للشحن في أوروبا وشبكة والنبورن المؤلفة من 90 مطاراً في 27 دولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن تعيين شركة والنبورن للنقل شريكاً لخدمات النقل البري في أوروبا، بهدف توسيع خدماتها المجدولة والمتخصصة في 27 دولة، بما يسهم في تسهيل نقل البضائع بين منافذ الاتحاد للشحن الرئيسية في أوروبا، بما فيها أمستردام وباريس وفرانكفورت وغيرها. كما سيستفيد عملاء الاتحاد للشحن من ميزة الشفافية التامة التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتكاملة.

وتعليقاً على الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، مدير المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد للطيران: "يمثل توفير الاتصال السلس بين منافذ الشحن الرئيسية التابعة للاتحاد للشحن داخل وخارج أوروبا عاملاً أساسياً في تنفيذ أهدافنا. وتسهم الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات خدمات النقل البري مثل والنبورن في تعزيز عرض القيمة الذي تقدمه الاتحاد للشحن وتوسيع عملياتها في أوروبا، والتي تعتبراً قطاعاً ذا أهمية خاصة لشركة الطيران. وتلتزم الاتحاد للشحن بكونها شريك الشحن الجوي المفضل، وتسعى لإنجاز ذلك من خلال اعتماد عمليات النقل السريعة والموثوقة وعالية الكفاءة للبضائع من أماكن وصولها في الدول إلى وجهاتها النهائية".

ومن جهته، قال فرانتز والنبورن، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة والنبورن: "نفتخر باختيارنا كشريك استراتيجي للاتحاد للشحن، ونتطلع قدماً لتعزيز إمكانياتها في أوروبا وتقديم منتجاتها المتميزة إلى أسواق جديدة. تنسجم قيمنا بشكل كبير، ونسعى سويةً لجعل الخدمات اللوجستية الجوية أكثر استدامة وذكاء. وتوفر الشراكة الجديدة لعملاء الاتحاد للشحن إمكانية الوصول إلى شبكة شاملة تربط 90 مطاراً، بالإضافة إلى مجموعة من حلول الخدمات اللوجستية المتخصصة مثل النقل وفق ممارسات التوزيع الحراري الملائم لمنتجات الرعاية الصحية الحساسة للحرارة. وتتضمن المزايا الهامة لهذه الشراكة توفير سعات النقل المخصصة، وخدمة العملاء على مدار الساعة، وخدمات المناولة الأرضية في 27 دولة".

ووقعت الاتحاد للشحن عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات خدمات النقل البري حول العالم لتعزيز عملياتها وضمان تسليم البضائع بكفاءة. وتساهم الشراكة الجديدة مع والنبورن في تعزيز إمكانيات شركة النقل في أوروبا، وتمكّن عملاء الاتحاد للشحن من الاستفادة من حلول الخدمات اللوجستية المخصصة.

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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للتواصل الإعلامي:

المسؤول الإعلامي لدى مجموعة الاتحاد للطيران

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

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