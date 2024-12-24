أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن استئناف رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وتؤكد هذه الخطوة التزام "العربية للطيران" المستمر بتوفير خيارات سفر سهلة ومنخفضة التكلفة.

واعتباراً من 9 يناير 2025، ستشغل "العربية أبوظبي" أربع رحلات مباشرة أسبوعياً بين مطار زايد الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وستسير الرحلات أيام الاثنين والأربعاء والسبت والأحد، مما يوفر للمسافرين مزيداً من المرونة والراحة.

جدول الرحلات إلى بيروت، اعتباراً من 9 يناير 2025 (المواعيد حسب التوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم 3L 450 أبوظبي 08:25 بيروت 11:00 إيرباص A320 الاثنين والأربعاء والسبت والأحد 3L 451 بيروت 11:40 أبوظبي 17:20 إيرباص A320 الاثنين والأربعاء والسبت والأحد

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً حديثاً يضم 79 طائرة من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد بالمقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرةً على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة من خلال قائمة SkyCafe الموجودة على متن الطائرة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر "العربية للطيران" برنامج المكافآت "Air Rewards"، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم إلى بيروت عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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