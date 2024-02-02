دبي، الامارات العربية المتحدة: في ختام الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق؛ وزّعت مجموعة اينوك، الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ 29 عاماً على التوالي، جوائز نقدية بقيمة تزيد عن 2 مليون درهم على 30 فائزاً من 10 جنسيات خلال فترة المهرجان.

وضمن الحملة التي سبقت المهرجان، فاز 70 عميلاً محظوظاً بجوائز بقيمة 10,000 درهم نقداً، وأربعة فائزين بجائزة 50,000 درهم إماراتي لكل منهم، في حين حصل الفائزون بالجائزة الكبرى على سيارة نيسان باترول و500 ألف درهم نقداً.

هذا وأقيمت الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 ولغاية 14 يناير 2024، حيث وفّرت للمواطنين والمقيمين والزوار تجارب مذهلة في جميع أنحاء المدينة. وخلال نسخة هذا العام من المهرجان، وفّرت مجموعة اينوك للعملاء إمكانية الفوز بمكافآت عديدة من خلال السحوبات على الجوائز النقدية والأجهزة الإلكترونية وقسائم خدمات السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الفائزين تمكنوا من دخول السحوبات للفوز بجائزة 100 ألف درهم عند شرائهم بقيمة 25 درهم في متاجر زووم و50 درهم في أوتوبرو وتسجيل. كما تمكن العملاء من مضاعفة فرصهم ثلاث مرات عبر شراء باقة الفائزين في مهرجان دبي للتسوق مقابل 10 دراهم. وللمرة الأولى على الإطلاق، تمكّن عملاء محطات خدمة اينوك و"أوتوبرو" و"زووم" في أبوظبي من المشاركة والفوز بجوائز كبيرة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

-انتهى-