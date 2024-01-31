القاهرة: أعلنت شركة الفطيم العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة طاقة فولت التابعة لشركة طاقة للكهرباء، إحدى الأذرع التشغيلية لمجموعة طاقة عربية الرائدة في مجال توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، عن تعاون كبير، تقوم بموجبه شركة طاقة فولت بالاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولية المكونة من تسعة محطات لشحن المركبات الكهربائية داخل منطقة "كايرو فيستيفال سيتي" المتميزة.



ويعتبر هذا التعاون دليلاً على النجاح المستمر لكلا الشركتين، بما يتماشى مع رؤيتهما المشتركة المتمثلة في تنمية مجتمع مستدام ورفع معايير خدمة العملاء. وتمثل هذه المبادرة الاستراتيجية بداية مرحلة جديدة في شراكتهما، كما تضع أيضاً حجر الأساس لخطة توسع أكبر، مع رؤية لانتشار محطات الشحن في جميع أنحاء المدينة على المدى المتوسط.



وفي هذا الصدد، صرح المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء، قائلاً: "تعزز شركة طاقة فولت، التزامها الراسخ بالاستدامة كأول شركة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية في مصر، من خلال البدء في هذا المشروع التحولي بالتعاون مع شركة الفطيم العقارية."



وأضاف:"يمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية، حيث نقوم بتوسيع رقعة أعمالنا لتلبية الطلب الحالي، من خلال رؤية استراتيجية للانتشار في جميع أنحاء البلاد. ولا تقدم شركة طاقة فولت التقنيات المتطورة فحسب، بل تعمل بشكل فعال على تشكيل المشهد في السوق المصري، إذ يعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزام الشركة بالتميز والابتكار والسعي الحثيث تجاه تحقيق مستقبل أكثر خضرةً وذكاءً لبلدنا."



وصرح المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، قائلاً: "يوضح التطور داخل كايرو فستيفال سيتي تفانينا الراسخ في إنشاء مدينة ذكية ومستدامة، حيث نلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا المتميزين، كما نساهم في تحقيق هدف بيئي أوسع وهو إنشاء "مدينة" صديقة للبيئة ومكتفية ذاتياً، وذلك من خلال إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية المتطورة الخاصة بشركة طاقة فولت داخل المدينة، حيث نتولى مسؤولية الإشراف على جميع المرافق وتحسينها مع التركيز المستمر على تعزيز الاستدامة، من خلال توفير حلول المدن الذكية التي تشمل تطوير الأفكار المبتكرة للمباني الخضراء. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤيتنا المتمثلة في الالتزام بكوننا منارةً للابتكار والاستدامة ومعياراً لمستقبل التطوير العقاري في مصر."



توضح الجهود المتوازية التي تقوم بها شركة طاقة فولت وشركة الفطيم العقارية التزامهما المشترك بالاستدامة والابتكار، ومواءمة استراتيجياتهما لتشكيل مستقبل أكثر خضرة وذكاءً لمصر. هذا التعاون ليس مقتصرًا على تلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمع، بل يمهد أيضًا الطريق لخطة توسع أكبر وأكثر استدامة، مما يعزز مكانتهما كقادة في مجالي التطوير العقاري المستدام وحلول الطاقة.

#بياناتشركات

-انتهى-



نبذة عن مجموعة طاقة عربية

طاقة عربية ، تعد المجموعة الرائدة في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، كهرباء، طاقة متجددة، منتجات بترولية، ومياه فى50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

تقوم مجموعة طاقة عربية بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".

علاوة على ذلك، تعمل المجموعة في مجال تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى من خلال محطات "ماستر جاس"، فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG)لتوصيل الغاز إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز فى جميع أنحاء مصر والمنطقة.



نبذة حول مشروع كايرو فستيفال سيتي:

يعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري "كايرو فستيفال سيتي مول" المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية