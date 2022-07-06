دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل شركة إيتون لإدارة الطاقة بسرعة على تطوير قاعدة عملاء جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لخطوط الإنتاج المنبثقة من العلامة التجارية الأمريكية المرموقة "تريب لايت" (Tripp Lite).

حيث استحوذت إيتون على "تريب لايت" (Tripp Lite) في عام 2021، و حصلت بذلك على مجموعة منتجات واسعة إلى جانب المزيد من القدرات المتطورة لدعم تكنولوجيا المعلومات الموزعة و تطبيقات الحافة.

في بداية الأمر تم تسويق المنتجات الجديدة تحت العلامة التجارية "تريب لايت" من "إيتون"، والتي تمثل فرصة كبيرة لمقدمي الخدمات المدارة والبائعين لمساعدتهم في دخول سوق وقطاع البنية التحتية للطاقة والاتصال والأجهزة الطرفية أو توسيع حجم وشموليّة مقترحاتهم من خلال دمج أرفف خادم "تريب لايت" ومرفقاته وملحقات الاتصال الخاصة به.

وفي هذا السياق، قال جان مارك إيمونيت، مدير التسويق والمنتجات في قسم جودة الطاقة الموزعة و الأنظمة الحرجة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إيتون: "أدى تعاون كل من إيتون و تريب لايت مع العملاء لسنوات عديدة إلى التنقل ضمن مجالات التكنولوجية المتغيرة بسرعة كبيرة. ومع التطور المستمر وكنتيجة لعملية الاستحواذ أصبحت إيتون المصدر الوحيد لمنتجات الطاقة وملحقاتها التي تقدم خدمات رائدة لكل من الموزعين و موردي قنوات تكنولوجيا المعلومات".

تثبت عملية الاستحواذ أنها مناسبة بشكل طبيعي للشركة، نتيجة تكامل محفظة منتجات "تريب لايت" (Tripp Lite) مع مجموعة منتجات إيتون، مما يتيح قدرة واسعة في دعم التطبيقات المتطورة والشبكات الموزعة لأسواق المستخدم النهائي الصاعدة ومراكز البيانات من جميع الأحجام، فضلاً عن إتاحة الفرص أمام أعمال التجارة الإلكترونية المتنامية.

تتضمن المحفظة الآن ألاف المنتجات الجديدة بدءاً من رفوف الخوادم و مرفقاتها والكابلات ومنتجات الاتصال كمحطات الإرساء (Docking station) و محولات "كي في إم" (KVM switch)، وصولاً إلى مجموعة مختارة من الأجهزة الطرفية والملحقات الأخرى.

وأضاف إيمونيت: "لقد أدى اتجاه العمل الهجين في المنزل والمكتب إلى ارتفاع الطلب على أنظمة مؤتمرات الفيديو وأنواع جديدة من غرف الاجتماعات التي تتطلب قدرات اتصال كبيرة. لذا فإن محفظتنا الموسعة حديثاً تمكننا من دعم موزعي وموردي تكنولوجيا المعلومات من أجل الاستجابة لهذه الفرصة."

في عام 2022، تحتفل "تريب لايت" بمرور 100 عام على تأسيسها، حيث تعود بدايات الشركة إلى فترة تصنيع المصابيح الأمامية وتزويدها لمصانع السيارات الناشئة حينذاك. سيتم الحفاظ على الإرث التاريخي لشركة "تريب لايت" من خلال منح محفظة المنتجات الجديدة بالكامل اسم "سلسلة تريب لايت من إيتون" (Eaton - Tripp Lite Series).

لمزيد من المعلومات حول "تريب لايت" من إيتون يمكنك التواصل مع مكتب الشركة الإقليمي أو من خلال الرابط التالي -partner/toy-eaton-an-eaton/become-with-gb/company/partnering-https://www.eaton.com/ae/enforce.html

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إيتون:

إيتون هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة للناس في كل مكان. نحن نسترشد بالتزامنا بالقيام بالأعمال التجارية بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة في الحاضر و المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للاعتماد المتزايد

على الطاقة الكهربائية وعمليات التحول الرقمي، فإننا نسرع الخطى نحو انتقال كوكب الأرض باتجاه الطاقات المتجددة، كما نساعد في حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحاً في العالم ونقدم أفضل ما نملك لأصحاب الخبرة في هذا القطاع و المجتمع بأسره.

تأسست "إيتون" في عام 1911، وتم ادراجها في بورصة نيويورك لما يقرب من قرن من الزمان. وفي عام 2021، حققت الشركة إيرادات مالية بلغت 19.6 مليار دولار، وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 170 دولة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة http://www.eaton.com/ تابعنا عبر منصتي تويتر و لينكد إن.