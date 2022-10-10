بالتعاون مع برنامج الربط الجوي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق رحلات مباشرة بين جدة ومرسيليا، ميناء جنوب فرنسا وثاني أكثر المدن كثافة بالسكان، اعتبارًا من 9 نوفمبر 2022، وستنطلق رحلتان أسبوعيتان إلى مرسيليا من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة يومي السبت والأربعاء وتعود الرحلات من مرسيليا إلى جدة يومي الأحد والخميس.

يأتي تشغيل هذا الخط الجديد في إطار اتفاقية وقعها طيران ناس مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة تشمل مرسيليا في أوروبا، وكذلك الدار البيضاء والجزائر في شمال إفريقيا وألماتي في آسيا الوسطى، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة. حيث يستهدف برنامج الربط الجوي تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تساهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030م.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس، والتي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، حيث أعلن طيران ناس مؤخراً عن موافقة مجلس إدارته بزيادة طلبيات شراء الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة ليصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونجح طيران ناس في زيادة عدد طائرات أسطوله إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر، وحصل الناقل السعودي على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم.

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021 و2022، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

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