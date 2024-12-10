نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلن قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم عن توقيع شراكة مع "حكواتي إنترتينمنت"، الشركة السعودية المتخصصة في إنتاج المحتوى المرئي الترفيهي وإدارة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وتشمل الشراكة إنتاج تسعة أفلام سينمائية، وإنشاء قسم لتقديم خدمات إنتاجية عالمية المستوى في نيوم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز المنظومة الإعلامية المتطورة لنيوم، ودعم التزامها بتطوير المواهب المحلية في هذا القطاع، بما يساعد في تسريع نمو قطاع صناعة الأفلام في المملكة، وترسيخ مكانة المملكة وجهةً واعدةً في مجال الإنتاج الإعلامي والإبداعي على مستوى العالم.

كما تسعى هذه الشراكة إلى توطين أعمال وأنشطة الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى تمكين إنتاج محتوى عالي الجودة، عبر الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها قطاع الصناعات الاعلامية في نيوم، والتي تشمل استوديوهات صوتية متطورة، ومواقع تصوير متنوعة، ومنظومة متكاملة لدعم الإنتاج.

وقال رئيس قطاع الترفيه والثقافة والصناعات الإعلامية في نيوم، مايكل لينش: "تجسد هذه الشراكة مع (حكواتي) التزامنا المشترك بدعم وتطوير صناعة الإعلام في المملكة؛ كما تعزز دور نيوم كمركز مهم للصناعات الإبداعية والإعلامية، وتُبرز مستوى ثقة الشركات والمنتجين والمتخصصين برؤيتنا في هذا المجال، حيث سنطلق معاً فرصاً كبيرة تدفع طموحات المملكة في مجالات الإبداع، ونعمل على بناء منظومة إعلامية عالمية".

وأضاف: "لقد أثبت قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم مكانته بسرعة قياسية كوجهة رائدة للإنتاج السينمائي في المنطقة، بفضل البنية التحتية المتطورة التي نوفرها، وخدمات الدعم المتميزة، والكوادر الماهرة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة حكواتي، أسامة الخريجي: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع نيوم، والتي تهدف إلى تسريع نمو صناعة الترفيه في المملكة. وبينما تركز شراكتنا على إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية، فإنها تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تطوير المحتوى".

وأضاف: "نحن ملتزمون ببناء منظومة مستدامة وعالمية المستوى لإنتاج الأفلام بالتعاون مع نيوم، ما يسهم في تطوير القطاع، ودعم جهود المملكة لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الترفيه والصناعات الإعلامية. كما تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز الإبداع، وتحفيز الابتكار، وتحقيق النجاح بشكل مستدام في قطاع الترفيه المتنامي في المنطقة".

ويشار الى أنه تم تحديد خطة تصوير للأفلام التسعة ضمن هذا التعاون، إذ من المقرر بدء العمل على إنتاج فيلمين روائيين خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الإنتاج الأخرى التي ما تزال قيد المراجعة.

وسترسخ "حكواتي إنترتينمنت" وجودها في مركز نيوم للصناعات الإعلامية والإبداعية وتعزز عملياتها التشغيلية فيه، عبر إطلاق قسم خدمات إنتاج عالمي المستوى مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات الإنتاجات العالمية والإقليمية والمحلية.

وسيجمع هذا القسم، المدعوم بالخبرات العالمية على مستوى هوليود، والاستثمارات المالية الكبيرة، بين المهارات المتنوعة للمواهب والكوادر العالمية والموردين، مستفيدا من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة "حكواتي" داخل المملكة.

وستسهم هذه الشراكة في ربط المواهب المحلية بالفرص المتاحة في القطاع، ودعم تنفيذ الأعمال وانتاجها، والارتقاء بمعايير صناعة الأفلام في المنطقة. كما ستوفر مجموعة من البرامج متعددة التخصصات وورش عمل مكثفة لتطوير المواهب، وفرص التدريب العملي، إلى جانب فرص التوظيف في الأسواق الإعلامية المحلية والدولية.

بالاضافة الى ذلك، سيتم إطلاق "مجتمع حكواتي" في نيوم بحلول الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع قسم التدريب والتعليم التابع لقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، بهدف تعزيز قدرات المواهب المحلية. وستتولى مجموعة عمل متخصصة تطوير وتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية جديدة على الأقل بحلول نهاية عام 2025، لضمان استمرارية الفرص التي تمكن المبدعين السعوديين من الوصول إلى آفاق جديدة.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤيةٍ تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذجٍ جديد لمعيشةٍ استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة، حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيدٍ من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول شركة حكواتي

حكواتي هي شركة سعودية رائدة في إدارة المحتوى الترفيهي والأدبي، وتختص في تطوير محتوى محلي مميز بلمسات حديثة. تعمل الشركة مع نخبة من الكتّاب والمخرجين والممثلين لتحفيزهم وإرشادهم ودعمهم لتحقيق رؤاهم الإبداعية. تعمل الشركة على توجيه المواهب لتطوير مساراتهم المهنية، معتمدة على خبرتها وشراكاتها المميزة في كل مجالات القطاع الإعلامي والسينمائي الذي يشهد تغيرات باستمرار. تلتزم شركة حكواتي بإقامة شراكات استراتيجية مع الاستوديوهات الكبيرة والصغيرة، وتركز على إنتاج الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية، وعرض نماذج سيناريوهات للبيع، وتوفير المواهب المطلوبة لمهام الكتابة والإخراج والتمثيل.

-انتهى-

#بياناتشركات