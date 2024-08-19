السعودية: أعلنت شركة رسال، الشركة السعودية الرائدة في حلول البطاقات والمكافآت الرقمية وبرامج الولاء، عن إغلاقها جولة استثمارية (تسعة ملايين دولار) بمشاركة صندوق دراية فينشر، شركة الوفرة الثانية للاستثمار، صندوق فينشر سوق للتقنية المالية، بالإضافة إلى شركة الدرعية للاستثمار الجريء و إدارة الأصول و شركة نومد القابضة، وشركة بقشان للاستثمار، وعدد من المكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد.

وأشارت شركة رسال أنها ستطوع استثمارات هذه الجولة في تسريع عجلة نمو أعمالها في المملكة عبر توسيع نطاق استهدافها لقطاعات جديدة، وإطلاق منتجات تقنية مختلفة لحلول المدفوعات البديلة، وبرامج الولاء والمكافآت، بالإضافة إلى توسيع شبكة شركائها وبنيتها في عدة قطاعات مختلفة.

وبهذه المناسبة قال حاتم الكاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة رسال "إن نجاحنا في تأمين هذه الاستثمارات يعد دليلا كبيرا على إيمان المستثمرين والشركاء بدور شركة رسال وفريقها في تطوير منظومة رقمية فاعلة تساهم في تقديم حلول مبتكرة في برامج الولاء والمكافآت الرقمية والمدفوعات البديلة والتقنية المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما أشار إلى نمو الشركة قائلا "ضاعفنا نمو المبيعات في الفترة الماضية، استطعنا رفع عدد المستفيدين من حلولنا لأكثر من 1.5 مليون مستخدم وأكثر من 1000 جهة ومنظمة في أكثر من 15 قطاعاً، ويأتي هذا الاستثمار ليعزز ثقتنا بتقديم تجربة مثالية وإطلاق عدد من الحلول والمنتجات المبتكرة".

وأضاف فارس الراشد , رئيس مجلس إدارة صندوق دراية فنتشرز "إيماننا بالفريق هو ما دفعنا لأن نكون جزء من شركة رسال منذ البدايات , وما توصلت إليه رسال اليوم هو ثمرة جهد مميز مبذول لسنوات عديدة للإرتقاء ببرامج الولاء والتقنية المالية في المملكة العربية السعودية والخليج"

من جانبه، أضاف صلاح خاشقجي، رئيس الوفرة الثانية للاستثمار، بالقول: "تعتبر منصة رسال إحدى ركائز رؤيتنا لإنشاء منظومة تقنية مبتكرة من نوعها للربط بين الأفراد والمنظمات عبر شبكة كبيرة من الشركاء والقطاعات المالية وتقديم حلول بديلة تساعد على تطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات البدلية، ونؤمن بالإمكانات الذكية والحلول المبتكرة التي تقدمها".

وتقدم شركة رسال مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية، والتي تهدف لخلق شبكة كبيرة للربط بين التجار والشركات والأفراد عبر توفير حلول تسهل إدارة وتبادل نقاط الولاء، بطاقات الدفع المسبق، والقسائم الشرائية من مصادر متنوعة، بدءًا من البنوك و شركات الاتصالات و الطيران وصولا إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

فمن خلال منصة "رسال للتجار"، يمكن للتجار وأصحاب العلامات التجارية تصميم برامج الولاء و البطاقات الرقمية بسهولة والتفاعل مع العملاء ورفع المبيعات عبر الربط مع شبكة حلول رسال للشركات والأفراد.

كما يمكن للشركات الاستفادة من منصة "رسال للأعمال" لإرسال بطاقات الدفع المسبق الرقمية، النقاط، العروض، والخصومات كمكافآت للموظفين والعملاء، كما تسهل المنصة استرداد أموال العملاء والتعويضات، ويمكن استخدامها بسهولة لإدارة النفقات، المدفوعات، والعمليات المالية الأخرى.

كما تساعد حلول رسال للأفراد عبر تطبيق محفظة رسال ، على تحويل و تبادل و تجميع نقاط الولاء من مصادر متعددة مثل شركات الاتصالات، المصارف البنكية ، وشركات الطيران عبر محفظة رقمية تساعدهم على تحويلها إلى قيمة يمكن استخدامها في عمليات الشراء اليومية، من شبكة رسال التي تتجاوز أكثر من 1000 علامة تجارية.

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