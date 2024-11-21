سنغافورة وأبوظبي: كشفت اليوم شركة "ميجا ماتريكس" المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American: MPU) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "9 ياردز للإنتاج السينمائي"، التابعة لشركة "9 ياردز كومينيكشنز" الرائدة في مجال التسويق والإعلام ومقرها أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف المذكرة إلى تأسيس صندوق استثماري مشترك بين الجانبين يركز على تطوير قطاع الدراما القصيرة والإنتاج السينمائي حول العالم.

تعد "9 ياردز كومينيكشنز" شركة رائدة في مجال التسويق والاتصال، حيث تضم 150 محترفاً من أفضل المواهب الإبداعية في العالم في مجالات الإعلان والعلاقات العامة والإعلام الرقمي وإدارة الفعاليات وإنتاج الوسائط المتعددة. كما أنها جزء من مجموعة NG9 القابضة التي تعمل بعدة قطاعات متنوعة، بما في ذلك السياحة والضيافة والطاقة والعقارات والذكاء الاصطناعي والطيران والاستثمارات البديلة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وتنص مذكرة التفاهم على إطلاق مشروع مشترك لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى دعم عمليات الاستحواذ، واغتنام فرص الاستثمار العالمية، وتعزيز تطوير قطاع الترفيه، بما يشمل بناء شبكة لإنتاج وتوزيع الأعمال الدرامية القصيرة في جميع أنحاء العالم.

وسيتضمن المشروع المقترح تأسيس شركة مملوكة بالكامل للجهتين لتكون بمثابة الشريك العام القائم على إدارة الصندوق الاستثماري والإشراف على تنفيذ وإنتاج مشروعات الصندوق، وضمان تحقيق أهداف الشراكة وتقدمها.

أعرب يوتشنج هو، الرئيس التنفيذي لشركة ميجا ماتريكس، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم قائلاً:"يُعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 9 ياردز كومينيكشنز خطوة فارقة في رؤيتنا للتوسع عالمياً وفرصة للاستفادة من الإمكانات والمواهب الهائلة في الأسواق العالمية الجديدة. فكلتا الشركتين تهدفان إلى تعزيز نمو قطاع الدراما القصيرة والترفيه، وتسعيان لإنتاج محتوى مؤثر، يمتد أثره للجماهير حول العالم".

من جانبه، قال حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة 9 ياردز كومينيكشنز: "تمثل الشراكة مع ميجا ماتريكس خطوة محورية في سبيل تطوير مجال صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتماشى في نفس الوقت مع أهداف التنويع الاقتصادي لحكومة أبوظبي. ومن خلال الجمع بين خبرتنا المحلية وإمكاناتنا الإبداعية ورؤية ميجا ماتريكس المبتكرة، فإن هذا الصندوق الاستثماري الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي سيمهد الطريق لعصر جديد لفن رواية القصص السينمائية والترفيه على مستوى المنطقة والعالم".

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي بين "ميجا ماتريكس" و"9 ياردز للإنتاج السينمائي" التزاماً مشتركاً باستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والنمو في القطاع الواعد للإنتاج السينمائي والأفلام بالمنطقة. وسيوفر هذا المشروع المشترك لميجا ماتريكس رؤى مهمة حول سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتيح فرصاً لنمو نشاطها التجاري وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى التوسع العالمي.

نبذة عن شركة ميجا ماتريكس:

شركة ميجا ماتريكس (NYSE American: MPU) هي شركة قابضة تدير شركة FlexTV، وهي منصة تبث مقاطع الفيديو القصيرة وتنتج أعمالاً درامية قصيرة من خلال شركتها التابعةYuder Pte Ltd. وقد تأسست الشركة في جزر كايمان ومقرها الحالي في سنغافورة.

نبذة عن 9 ياردز للإنتاج السينمائي

9 ياردز للإنتاج السينمائي هي شركة تابعة لـ "9 ياردز كومينيكشنز"، الشركة الرائدة في مجال التسويق والاتصال، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة في عام 2017، وأصبحت قوة إبداعية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة في تطوير العلامات التجارية وتعزيز حضورها الجماهيري مع التركيز على إنتاج الوسائط المتعددة.

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