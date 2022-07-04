أول عملية شراء جزئي في الكويت

الكويت : قامت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية، بدور مدير عملية عرض الشراء الجزئي المقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية لشراء نسبة 9% من رأس مال شركة التقدم التكنولوجي. ويعد هذا أول عرض شراء جزئي يتم تنفيذه في الكويت وفقاُ لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتأتي خطوة عرض الشراء الجزئي تنفيذاً لاستراتيجية شركة القرين في تنويع استثماراتها والتركيز على القطاع الصحي كأحد القطاعات الدفاعية. وشهدت الصفقة عرض شركة القرين على مساهمي شركة التقدم التكنولوجي شراء عدد 13.5 مليون سهم بما يمثل نسبة 9.0 % من رأس مال الشركة بسعر 500 فلس للسهم الواحد.

وقال عبد الله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: “تمثل هذه العملية أول صفقة عرض شراء جزئي في الكويت بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية المتعلقة بعمليات الشراء الجزئي والتي تسمح للجهة الشارية رفع حصتها في الشركة بنسبة لا تقل عن 5% لتصل نسبة ملكيتها بين 30% و50%. وقد ساهمت كامكو إنفست في تنفيذ عملية الشراء الجزئي بشكل سلس وناجح ووفقاً للآلية والمواعيد المقررة لذلك من قبل الجهات ذات الصلة.

بدوره قال محمد شريف الرافعي، رئيس تنفيذي لإدارة أسواق رأس مال الأسهم في كامكو إنفست: "هذه الصفقة هي شهادة على التزامنا بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتحقيق أهدافهم المالية والاستراتيجية. ما كان لهذه الصفقة أن تتحقق لولا الدعم المستمر من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالإضافة إلى إشراف هيئة أسواق المال وتعاون جميع الأطراف وأخص بالذكر المستشار القانوني مكتب الحسام ليجال (Al-Hossam Legal) الطرقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.

وبإتمام هذه الصفقة، يرتفع إجمالي صفقات الاستثمارات المصرفية التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها إلى أكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الأسهم، وأسواق رأس مال الدين وعمليات الدمج والاستحواذ. وقدم فريق الاستثمارات المصرفية استشارات لعدد من الصفقات في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين.

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نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 16 مليار دولار أمريكي (كما في 31 مارس 2022) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2022 في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.