الاتفاقية ستساهم في دعم عملاء 9 ياردز كومينيكشنز في القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص إضافية لهم في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا

أبوظبي ولندن: أعلنت شركة 9 ياردز كومينيكشنز، الشركة الرائدة في مجال خدمات التسويق والتواصل المتكاملة ومقرها أبوظبي اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ميلك آند هني بي آر العالمية للعلاقات العامة في لندن، المملكة المتحدة.

ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرات شركتين رائدتين في مجال التواصل، مما يتيح لهما توسيع نطاقهما الجغرافي، وتبادل المعرفة، وتعزيز قدرات خدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وآسيا. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام الشركتين بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة على الصعيد الدولي.

وترتكز هذه الاتفاقية على طموح مشترك لتقديم خدمات متكاملة، ما يتيح للعملاء الحاليين والمحتملين الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا التي تشمل التخطيط الاستراتيجي، والاتصالات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والعلاقات العامة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المبتكرة في الإعلام الرقمي والاجتماعي، والسرد الإبداعي، والعلاقات الإعلامية، والإعلان، والإنتاج الإعلامي متعدد الوسائط.

وسيستفيد عملاء 9 ياردز كومينيكشنز على المدى القريب من فرص متزايدة للوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما ستتمكن ميلك آند هني بي آر من توسيع حضورها في مناطق تواجد 9 ياردز كومينيكشنز في منطقة الشرق الأوسط. أما على المدى الطويل، فستسهم هذه الاتفاقية في تطوير الفرص التجارية الحالية والجديدة، ودعم العملاء على المستوى الإقليمي، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات بين فرق العمل في كلا الوكالتين، مما يعزز من قدرتهما على تلبية احتياجات العملاء بفاعلية وكفاءة أعلى.

ميلك آند هني بي آر

تُعد ميلك آند هني بي آر وكالة رائدة عالمياً في مجال العلاقات العامة، حيث تمتلك مكاتب في لندن، ونيويورك، وميونيخ وسنغافورة. تتبنى الوكالة نهجاً قائماً على الأهداف في اتصالاتها، مع التركيز على الأفراد في المقام الأول. بصفتها الوكالة الحاصلة على أعلى تصنيف لـ B Corp عالمياً، تتميز ميلك آند هني بي آر بنهجها القائم على القيم، مما جعلها في طليعة الوكالات العاملة في مجالات التواصل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، والمؤسسية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

9 ياردز كومينيكشنز

رسخت وكالة 9 ياردز كومينيكشنز مكانتها كشريك رئيسي للعملاء الإقليميين والدوليين البارزين، بما في ذلك العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لعملاء من القطاع الخاص، حيث تقدم نطاقاً متكاملاً من حلول التواصل المبتكرة والموجهة نحو تحقيق النتائج.

تُوفر 9 ياردز كومينيكشنز، وهي إحدى شركات مجموعة NG9 القابضة، خدمات تسويق وتواصل متسارعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. وتمتلك مكاتب رئيسية في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وتقدم خدمات تتجاوز التواصل التقليدي، مع التركيز على بناء علاقات حقيقية، وتعزيز تفاعل العلامات التجارية المستدام، وتطوير استراتيجيات تواصل ترتبط بالجمهور.

وصرح حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز كومينيكشنز، قائلاً: "انطلاقاً من قيمنا المشتركة وطموحنا للتوسع الدولي في خدمة عملائنا بشكل أفضل، تأتي هذه الشراكة مع ميلك آند هني بي آر كفرصة مميزة لتمكين الوكالتين من النمو معاً. نحن متحمسون للفرص الواعدة التي سيحققها هذا التعاون الجديد والمتكامل."

ويُعد هذا الإعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة 9 ياردز كومينيكشنز، حيث يعزز من مكانتها كقوة رائدة في مجال التواصل في المنطقة، ويوفر لها قدرات وحضوراً دولياً أكبر بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية.

بدورها قالت كيرستي ليجتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ميلك آند هني بي آر: "تقوم وكالتنا على مبدأ أن الأعمال يجب أن تكون مصدراً إيجابياً للناس والبيئة وعملائنا أصحاب التوجهات الهادفة. لقد وجدنا في 9 ياردز كومينيكشنز شريكاً يحمل نفس التوجه، ورغبة قوية في التحدي والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي. سنوفر معاً وصولاً عالمياً حقيقياً ومعرفة إقليمية عميقة، مدعومة بأفضل المواهب في مجال التواصل. هذه ليست سوى بداية رحلتنا المشتركة، ونحن متحمسون لرؤية الآفاق التي ستفتحها هذه الشراكة."

حول 9 ياردز كومينيكشنز

تعد 9 ياردز كومينيكشنز إحدى الوكالات الرائدة في مجال التسويق والاتصالات، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز بمحفظة واسعة من العملاء من الجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص، داخل الدولة وفي المنطقة، وتتألف من فريق مكون من 150 محترفاً في مجال التواصل والتسويق، يشملون تخصصات متعددة. تشمل خدمات الوكالة الاستشارات الاستراتيجية المتكاملة، وإدارة الفعاليات، والعلاقات العامة، والإعلان، وإنتاج الوسائط المتعددة، وشراء المساحات الإعلامية والإعلام الرقمي.

تؤمن 9 ياردز كومينيكشنز بأهمية الشراكة مع عملائها لضمان نجاحهم وتقديم قيمة حقيقية لهم. كما تتماشى استراتيجيتها مع رؤية القيادة الإماراتية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار وتبني استراتيجيات نمو طويلة الأجل في المجال التجاري. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.9yardscomms.com

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