زيادة الأنشطة التشغيلية تدفع نمو الإيرادات : سجل صافي إيرادات الفوائد نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، مستنداً إلى زيادة الميزانية العمومية وتحقيق هوامش ربحية مستقرة من العملاء. يعكس هذا الأداء الفعالية في إدارة الأصول والالتزامات، إلى جانب التركيز على الأنشطة الأساسية للإقراض. في المقابل، ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 21%، لتشكل حالياً 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، مما يبرز نجاح المشرق في تنويع مصادر الإيرادات عبر تقديم خدمات قائمة على الرسوم، إضافة إلى الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد.

سجل صافي إيرادات الفوائد نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، مستنداً إلى زيادة الميزانية العمومية وتحقيق هوامش ربحية مستقرة من العملاء. يعكس هذا الأداء الفعالية في إدارة الأصول والالتزامات، إلى جانب التركيز على الأنشطة الأساسية للإقراض. في المقابل، ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 21%، لتشكل حالياً 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، مما يبرز نجاح المشرق في تنويع مصادر الإيرادات عبر تقديم خدمات قائمة على الرسوم، إضافة إلى الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد. قوة الميزانية العمومية ترسي أسساً راسخة للنمو المستدام : استمر زخم النمو خلال الربع الثالث من العام، حيث ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 12% منذ بداية العام، بينما سجلت ودائع العملاء زيادة بنسبة 7%. يعكس هذا الأداء التزام المشرق بتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء في مختلف القطاعات، كما يعزز الارتفاع في الودائع الثقة المتزايدة في البنك وتوسع قاعدة العملاء. إن نمو الميزانية العمومية يؤهلنا لاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة ودعم النمو المستدام.

استمر زخم النمو خلال الربع الثالث من العام، حيث ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 12% منذ بداية العام، بينما سجلت ودائع العملاء زيادة بنسبة 7%. يعكس هذا الأداء التزام المشرق بتلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء في مختلف القطاعات، كما يعزز الارتفاع في الودائع الثقة المتزايدة في البنك وتوسع قاعدة العملاء. إن نمو الميزانية العمومية يؤهلنا لاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة ودعم النمو المستدام. مركز مالي قوي وكفاءة تشغيلية متميزة: حافظ المشرق على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.8%، متجاوزاً المعايير الإقليمية ومتوافقاً مع أفضل الممارسات في إدارة المخاطر. يعكس هذا الأداء المدروس القدرة على تلبية المتطلبات التنظيمية والتعامل مع تقلبات الأسواق المحتملة بمرونة. بلغ العائد على حقوق المساهمين 25.8%، ما يعكس الاستخدام الأمثل لرأس المال في تحقيق عوائد مجزية. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 27.9%، في إشارة إلى التزام المشرق المستمر بالكفاءة التشغيلية وإدارة المصاريف بفعالية، مما يعزز الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية ويرسخ الربحية المستدامة على المدى الطويل.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك الراسخ بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، تطبيق ممارسات حازمة لإدارة المخاطر. كما يؤكد المشرق من خلال هذه النتائج حرصه على إرساء ثقافة عمل مبتكرة تُثمن قيمة الموظفين وتضعهم في صدارة أولوياته. وتعد هذه النتائج المتميزة دليلاً بارزاً على نجاح المشرق في تنفيذ مبادراته الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تقديم تجربة عملاء متميزة ترتقي إلى أرفع المعايير العالمية في الأداء والجودة.

قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "على الرغم من انخفاض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من السياسات والقوانين الجاذبة للأعمال والاستثمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة والنمو المستدام للقطاعات غير النفطية الرئيسية. وقد حافظ القطاع المصرفي على احتياطيات قوية من رأس المال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم مسارات النمو المستقبلي. كما تضمن السياسات الاقتصادية الطموحة للدولة، المدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل كفاية رأس مال يبلغ18.3%، استمرار التقدم بثبات رغم التحولات الاقتصادية العالمية.

وتعكس نتائجنا المالية توافق أداء المشرق مع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. فقد أسهم تركيزنا على الابتكار والتمويل المستدام ومكانتنا الاستراتيجية في السوق في الحفاظ على ريادتنا، والاستفادة من الفرص المتنامية، وإدارة المخاطر بكفاءة عالية. ومع استمرارنا في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز تجربة العملاء، وقيادة جهود التحول الرقمي، نؤكد التزامنا الراسخ بخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، وسنواصل العمل بكل عزم لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية ورفد مسيرة النمو والازدهار بمزيد من الإنجازات الاقتصادية والاستثمارات المستدامة."

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق"يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضوح نهجنا الاستراتيجي ومرونة عملياتنا التشغيلية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ويؤكد نمو أرباحنا قبل احتساب الضريبة بنسبة 9% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، نجاحنا في تحقيق النمو وضبط النفقات و الإدارة الرشيدة للمخاطر . كما تعكس الإيرادات من الفوائد التي بلغت 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، قدرتنا على تقديم قيمة مضافة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات".

لقد مثل هذا العام نقطة تحول هامة في مسيرة جهودنا الرامية لتوسيع حضورنا وتعزيز قدراتنا الرقمية، فقد أطلقنا منصة NEO CORP، التي توفر حلولاً تجارية رقمية بالكامل، في كل من البحرين والكويت، كخطوة أولى نحو توسيع نطاق هذه المنصة، وسيتم إطلاقها في قطر قريباً. وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز حضورنا في الأسواق الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ أول صفقة تمويل مؤسسي في المملكة المتحدة.

سنواصل تركيزنا على الاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز المرونة التشغيلية، وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مصرفية تضع العملاء في صدارة أولوياتها. ويعكس التوسع المستمر لمنصة NEO CORP، إلى جانب النمو الملحوظ في استخدام منصة NEOBIZ، ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات والأعمال بفعالية.

كما سنواصل التركيز على الاستدامة كركيزة أساسية في استراتيجيتنا، فإلى جانب نجاحنا في تعزيز نمو خدماتنا المصرفية المستدامة قمنا باستكمال المرحلة الثالثة من مبادرتنا البيئية Climb2Change في باكستان، والتي حظيت بإشادة من مجلة فوربس التي وصفتها بأنها المبادرة الأكثر استدامة على مستوى قطاع الخدمات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط.

ومع تطلعنا نحو عام 2025، نجدد التزامنا الراسخ بتحقيق أقصى قيمة لعملائنا وشركائنا عبر توظيف الابتكار والتزامنا بتحقيق استراتيجيتنا، وترسيخ ريادة المشرق في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الذي يشهد تطوراً مستمراً ومتسارعاً".

أبرز المؤشرات المالية للمشرق للأشهر التسعة الأولى من عام 2024

*تعود حقوق الملكية إلى مالكي الشركة الأم بما في ذلك حملة سندات المجموعة

** القروض والسلف تشمل القروض المقدمة للعملاء والبنوك

*** تستخدم نسبة القروض إلى الودائع القروض المقدمة للعملاء

**** على أساس سنوي

الجوائز والألقاب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

فوربس الشرق الأوسط – المبادرات الأكثر إستدامة في الشرق الأوسط

المبادرة الأكثر استدامة على مستوى قطاع الخدمات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط – Climb2Change

حصلت شبكة المشرق العالمية في الهند على شهادة "أفضل مكان للعمل" للعام الثالث على التوالي

جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد ( IRBA ) المشرق الإسلامي أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024

جوائز التمويل الإسلامي العالمية ( GIFA ) عمليات نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية جائزة أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية

جوائز الاقتصاد العالمي السنوية 2024 أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة أفضل بنك رقمي

جائزة يوروموني لإدارة النقد

أفضل بنك لإدارة النقد في البحرين

أفضل بنك لإدارة النقد في قطر

أفضل بنك لإدارة النقد لخدمة العملاء في البحرين

أفضل بنك لمنتجات إدارة النقد في البحرين

أفضل بنك لتكنولوجيا إدارة النقد في البحرين

أفضل بنك لإدارة النقد لخدمة العملاء في لبنان

أفضل بنك لمنتجات إدارة النقد في لبنان

أفضل بنك لإدارة النقد لخدمة العملاء في قطر

أفضل بنك لمنتجات إدارة النقد في قطر

أفضل بنك لتكنولوجيا إدارة النقد في قطر

جوائز قادة المدفوعات من MEA Finance لعام 2024

أفضل مشروع مدفوعات للخدمات المصرفية المفتوحة

أفضل تنفيذ لتقنية المدفوعات الفورية

أفضل منصة تحصيل رقمية للخدمات المصرفية للشركات

ابتكار المدفوعات للعام - الإمارات العربية المتحدة

جوائز المبتكرين من جلوبال فاينانس 2024

المؤسسة المالية الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط

منصة فتح الحسابات لغير المقيمين

حاسبة البصمة الكربونية

الاستثمارات الرقمية الموضوعية

جوائز الابتكار العالمي في الخدمات المصرفية الخاصة

أفضل بنك خاص للتمويل

أفضل بنك خاص - الإمارات العربية المتحدة

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة - الابتكار الرقمي

مبادرة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول المتميزة

جوائز الخدمات المصرفية للأفراد من Asian Banking & Finance

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة لهذا العام – الإمارات العربية المتحدة أفضل مبادرة خدمات مصرفية مفتوحة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام

جوائز الثروات العالمية من Private Banker International

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط

جوائز الابتكار العالمي في الخدمات المصرفية للأفراد 2024

منتج الرهن العقاري لهذا العام

أفضل حساب رقمي – تأمين

أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة – الإمارات العربية المتحدة

أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة – الشرق الأوسط

أفضل بنك رقمي – الإمارات العربية المتحدة

أفضل بنك رقمي – الشرق الأوسط

أفضل نظام إلكتروني لمعرفة العميل

أفضل مبادرة مبيعات رقمية

أفضل إطلاق منتج جديد لهذا العام – إسلامي

أفضل بطاقة ائتمان لهذا العام – استرداد نقدي

أفضل مبادرة للخدمات المصرفية المفتوحة

أفضل حساب رقمي

حائز على إشادة كبيرة: أفضل عرض هجين لإدارة الثروات

جوائز الاقتصاد العالمي السنوية

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة - الإمارات العربية المتحدة

أفضل بنك رقمي أفضل 1000 بنك في العالم لعام 2024 من مجلة "ذا بانكر":

أفضل أداء في دولة الإمارات العربية المتحدة (للسنة الثانية على التوالي)

الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال

الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على الأصول جوائز وورلد فاينانس لحوكمة الشركات

أفضل حوكمة شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

جوائز التمويل الدولية المنتج المصرفي الإسلامي الأكثر ابتكاراً - حساب الطبيعة للتوفير - الإمارات العربية المتحدة 2024 نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً - الإمارات العربية المتحدة 2024

جوائز التميز في الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجلة ميد التميز في ضم العملاء الجدد

جوائز تكنولوجيا الخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا جائزة الابتكار المصرفي الرقمي للعام أفضل بنك نيو أفضل تطبيق للخدمات المصرفية المفتوحة وواجهة برمجة التطبيقات التنفيذ الأكثر ابتكاراً للتكنولوجيا الناشئة أفضل ابتكار في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية

جوائز العرض المباشر لتجربة العملاء في الشرق الأوسط 2024 أفضل استخدام للتكنولوجيا في مركز اتصال

جوائز يورموني للتمويل الإسلامي 2023 أفضل بنك إسلامي رقمي في العالم

جوائز يوروموني للتميز أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط أفضل بنك رقمي في الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك دولي في البحرين أفضل بنك في مصر للشركات الصغيرة والمتوسطة

جوائز براند فاينانس المشرق - العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط المشرق نيو - أقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

جوائز تجربة العملاء الرقمية 2024 التنفيذ المتميز لمبادرة تجربة العملاء الرقمية من قبل فريق الابتكار المتميز للمنتجات في مجال تجربة العملاء الرقمية التميز في الابتكار في خدمة العملاء أفضل برنامج ولاء لمستهلكي التجزئة لتجربة العملاء الرقمية

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جوائز EMEA Finance للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2023 أفضل بنك إقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك أجنبي في البحرين أفضل بنك استثماري أجنبي في الكويت أفضل بنك استثماري أجنبي في سلطنة عُمان

جوائز توقعات الأعمال العالمية 2023 – المشرق الإسلامي جائزة النافذة المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً

جوائز التنوع والإنصاف والشمول العالمية ( GDEIB ) لعام 2024 – شبكة المشرق العالمية MGN باكستان التوظيف والتكامل بين العمل والحياة – أفضل الممارسات. المرونة والفوائد - أفضل الممارسات

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استبيان يورموني حول تمويل التجارة رائد السوق في الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي رائد السوق في الشرق الأوسط (محلياً) رائد السوق وأفضل خدمة في مصر أفضل خدمة في البحرين والكويت وباكستان.



-انتهى-

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