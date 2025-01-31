ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 25.8% على أساس سنوي ليصل إلى 977.7 مليون درهم خلال السنة المالية 2024

حافظ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على استقراره عند 9% خلال السنة المالية 2024

نما إجمالي الأصول بنسبة 32% ليصل إلى 9.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2024

أبوظبي: أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.ع ("غذاء" أو "المجموعة"، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز Ghitha)، وهي مجموعة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ووصلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة إلى 4.97 مليار درهم، محققةً زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالسنة المالية 2023. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتوسّع أعمال المجموعة من جهة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية من جهة أخرى، إلى جانب التزام "غذاء" الثابت بأعلى معايير التميز في عملياتها التشغيلية.

وارتفع إجمالي أرباح المجموعة بنسبة 25.8% على أساس سنوي ليصل إلى 977.7 مليون درهم، فيما ارتفع هامش تلك الأرباح بواقع 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 19.7% خلال السنة المالية 2024. ويُعزى نمو الأرباح الإجمالية إلى تحسن الكفاءة في ضبط التكاليف وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمكاسب الناجمة عن دمج وتكامل الأعمال، ما ساهم في تعزيز هيكلية التكلفة خلال السنة المالية 2024. وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة "غذاء" على قوتها واستقرارها مسجلةً زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 32.0% ليصل إلى 9.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2024.

معلقاً على النتائج القوية للمجموعة، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غذاء القابضة": "كان عام 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة لمجموعتنا حيث رسخنا مكانتنا كمساهم رئيسي في قطاعات الزراعة وإنتاج الأطعمة والأغذية المعبأة في المنطقة. وتمكنّا من تحقيق كل هذه الإنجازات بفضل تركيزنا الثابت على توسيع نطاق عملياتنا وتحسين مستوى الكفاءة والمضي قدماً في الاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم رؤيتنا طويلة الأجل. وواصلنا إرساء الأسس لتحقيق النمو المستدام، من خلال توسيع رقعة أعمالنا في أسواق جديدة وتعزيز أداء محفظة مجموعتنا المتنوعة".

ستواصل "غذاء القابضة" التركيز على الاستفادة من قوة وإمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة لتبسيط عملياتها وتحسين عملية صنع القرارات، وإيجاد واغتنام فرص جديدة وواعدة لتحقيق المزيد من القيمة. ومن خلال تعزيز التكامل على مستوى العمليات التشغيلية، ستوحد المجموعة جهودها لرفع مستوى الكفاءة عبر شركاتها التابعة، بما يضمن المزيد من القوة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق. وستستفيد "غذاء القابضة" من كل هذه المبادرات لترسيخ مكانتها والمضي قدماً في قيادة وتحفيز الابتكار ودعم مستهدفات الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة تعزيز القيمة لمساهميها.

نبذة عن مجموعة "غذاء القابضة"

مجموعة "غذاء القابضة" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC). رسّخت المجموعة مكانتها كشركة استثمارية قابضة، بمحفظة متنوعة من الشركات التابعة والزمیلة والمشاريع المشتركة، تضم الشركات التالية: مزارع العين، و"أبیكس للاستثمار ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: APEX)، و"العجبان للدواجن"، وشركة أليانس للأغذية، و" زي ستورز إنترناشيونال"، وأجرینف (الهاشمية)، و"رويال هورايزون القابضة"، وشركة أبوظبي للزیوت النباتية، و"میراك"، و"مجموعة إن آر تي سي"، و"إنفيكتوس للاستثمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: INVICTUS)، و"أنینا كولیناري"، والجراف للأسماك، والشركة الدولية للصناعات الغذائية، و"هارفست فودز". ويتنوع عمل المجموعة من خلال كافة الشركات التابعة لمحفظتها في مجالات عديدة، مثل إنتاج الألبان والدواجن والأسماك والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام، إلى جانب أعمال التجارة والتوزيع.

www.ghitha.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال

محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

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علي عابدين

إيدلمان سميثفيلد

+971 50 322 9018

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