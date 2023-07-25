الدوحة: قامت شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع (جي دبليو سي) بالإعلان عن نتائج النصف الأول من العام الحالي محققة إجمالي إيرادات بلغت 786 مليون ريال قطري، والذي يمثل نمواً بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي. كما بلغ إجمالي الأرباح 235 مليون ريال قطري، ما يمثل نمواً بنسبة 14% عن العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح 115 مليون ريال. وحقق العائد على السهم 0.196 ريال قطري خلال الفترة ذاتها المنتهية في 30 يونيو 2023.

وقد تحقق هذا الإنجاز على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن ارتفاع معدلات أرباح الإقراض والاقتراض وتباطؤ التجارة.

صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "كان النصف الأول من العام 2023 حافلاً بالإنجازات، حيث انصبّ تركيزنا على تنمية أعمال الشركة وتنويع مصادر الدخل، وبناء علاقات طويلة الأمد مع تطوير رأس المال البشري. إننا نتطلع مع دخول النصف الثاني من عام 2023 والاقتراب من انطلاق المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة سعينا للنمو والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

قامت الشركة في أبريل 2023 بإطلاق شركة جي دبليو سي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل مهمتها التركيز على قطاع النفط والغاز، وتزيد الشركات العاملة فيه بحلول مختصة. تبع ذلك التوقيع على اتفاقية استراتيجية مع شركة لويس دريفوس أرماتيورز (LDA)، الرائدة عالميًا في الصناعة البحرية لدعم خدمات الطاقة البحرية وبالتالي فتح الطريق أمام فرص كبيرة في القطاع البحري.

صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي دبليو سي قائلاً: "يسعدنا أن نتقدم بخطى واثقة في تحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والتي عززت مكانة المجموعة في ريادة صناعة الخدمات اللوجستية إقليمياً. إن نهجنا الاستراتيجي، مدفوعًا بأحدث التقنيات وتطوير الموظفين يجعلنا قادرين عل أن نواصل تقديم حلول استثنائية والتقدم بأقصى عزم."

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نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.